Großes Finale am 5. März
"Der Bergdoktor" schließt seine Praxis: Wann erscheint Staffel 20 und damit neue Folgen?
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
Am 5. März um 20:15 Uhr zeigt das ZDF das Finale der 19. "Bergdoktor"-Staffel. Die letzte Episode trägt den verheißungsvollen Titel "Wiedersehen". Doch bis zu einem Wiedersehen in Staffel 20 heißt es für die Fans erst einmal warten. Aber wie lange eigentlich?
Die 19. Staffel von "Der Bergdoktor" nicht verpassen!
"Der Bergdoktor"-Staffel 20: Wann gibt es das Wiedersehen am Wilden Kaiser?
Nach dem "Bergdoktor"-Staffelfinale am 5. März müssen sich die Fans um den Fortbestand der Serie wohl keine Sorgen machen. Denn Hauptdarsteller Hans Sigl hat schon 2024 auf dem roten Teppich der Bambi-Verleihung in München verraten, dass bereits mehrere Staffeln in Planung seien: "Tatsächlich wird es nicht die letzte Staffel sein, die wir drehen und auch nicht die vorletzte", sagte er damals gegenüber "Bunte". Staffel 20 ist demnach bereits seit einiger Zeit in Planung - und auch eine 21. scheint keine Utopie mehr zu sein. Eine offizielle Bestätigung vom ZDF steht bislang allerdings noch aus.
Für die Fans der Serie bedeutet das Finale der 19. Staffel jetzt erst einmal eine Pause bis voraussichtlich Januar 2027. Denn das ZDF hält seit Jahren an der bewährten Tradition fest, neue "Bergdoktor"-Folgen zum Jahresauftakt zu senden. Bis dahin bleibt: Das Finale in Ruhe genießen, den Episoden-Titel "Wiedersehen" als Versprechen verstehen - und darauf vertrauen, dass Dr. Martin Gruber seinen Arztkittel so schnell nicht an den Nagel hängt.
"Bergdoktor"-Staffelfinale am 5. März: Ab 20:15 Uhr hier im kostenlosen ZDF-Livestream schauen
"Der Bergdoktor": Ungewisse Zukunft und neue Herausforderungen
Nach dem Tod von Rolf Pflüger am Ende der 18. Staffel war klar, dass die 19. Staffel einige Herausforderungen bereithalten würde. Denn sein Erbe lastet schwer - vor allem auf Lilli, die den Landhandel ihres Großvaters übernehmen soll, ohne je wirklich darauf vorbereitet worden zu sein. Als ein Mitarbeiter einen schweren Unfall erleidet, quält sie auch noch das schlechte Gewissen. Tante Caro, die selbst lieber das Steuer in der Hand gehabt hätte, schaut derweil mehr auf die Bilanz als auf das Befinden ihrer Nichte. Und als wäre das nicht genug, steht auch Lillis Beziehung zu David Kästner auf der Kippe - denn der ist Josi Bachmeier in letzter Zeit sehr nahegekommen.
Auch Martin Gruber erlebt kein ruhiges Finale. Seit Jahren schien er bereits mit seiner Vergangenheit abgeschlossen zu haben. Doch dann kündigt sich seine Ex-Partnerin Franziska Hochstetter an. Und mit ihr die Begegnung mit seinem Sohn Johann. Neben dem ganzen privaten Trubel versucht Dr. Gruber auch für seine Patientin Marisa da zu sein, bei der medizinisch wie menschlich einiges auf dem Spiel steht - ihr Ex-Partner Andy taucht plötzlich wieder auf und reißt alte Wunden auf, die sie längst verheilt glaubte.
Was diese spannenden Handlungsstränge für die kommende 20. Staffel bedeuten, bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis der Drehbuchautor:innen. Fest steht nur: In Ellmau ist das Unvorhersehbare offenbar die einzige Konstante.
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Mehr entdecken
Ihr Leben vor der Kamera
So sah "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel vor 24 Jahren aus
Vom Taxifahrer zum Landarzt
Diese Rolle spielte Hans Sigel vor Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Am 5. März
Leslie Malton ist Gaststar im Finale von "Der Bergdoktor"
Kein Publikumsliebling
"Bergdoktor" Hans Sigl: In dieser düsteren Rolle war er zu sehen
Schwerer Schicksalsschlag
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: Worte zum Verlust ihrer Freundin
Ausnahmezustand
"Bergdoktor"-Finale: Martin trifft auf seine Ex und Sohn Johann
Rückblick
Diese Abschiede bewegten "Bergdoktor"-Fans am meisten
"Es war sehr romantisch"
"Bergdoktor"-Star Annika Ernst: So lernte sie ihren Ehemann kennen
Mehr als nur Serien-Familie
Hans Sigl und Ronja Forcher: Dieser emotionale Moment verbindet sie