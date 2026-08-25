Überraschender Start "Weil ich keine andere Möglichkeit hatte": Mark Keller nahm seine "Bergdoktor"-Rolle nur aus Geldnot an Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Mark Keller spielt seit 2008 Dr. Alexander Kahnweiler beim "Bergdoktor". Nun verrät der Schauspieler, unter welchen überraschenden Umständen sein langjähriges Engagement begann. Bild: IMAGO / Sven Simon; Adobe Stock / Rhony; Adobe Stock / rama coloring studio

Seit Jahren gehört Mark Keller fest zum "Bergdoktor". Dabei hätte es ihn als Dr. Kahnweiler beinahe nie gegeben: Die Rolle war dem Schauspieler zunächst viel zu klein - doch seine damalige Situation zwang ihn, sich anders zu entscheiden.

Heute ist Mark Keller aus dem "Bergdoktor" kaum wegzudenken. Seit 2008 steht er als Dr. Alexander Kahnweiler für die ZDF-Serie vor der Kamera. Doch ausgerechnet diese langjährige Erfolgsgeschichte begann mit großen Zweifeln. Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" mit Barbara Schöneberger erzählt Keller, dass ihn die vorgesehene Größe seiner Figur damals alles andere als begeisterte.

Mark Keller fand seine "Bergdoktor"-Rolle viel zu klein Schon beim ersten Blick ins Skript wunderte sich der Schauspieler darüber, wie selten sein Name auftauchte. Er erinnert sich: "Ich habe das Drehbuch kurz mal durchgeschlagen, ich habe drei Finger reingesteckt und mein Name, egal, wo ich sie reinstecke, tauchte nicht auf."

Was ist das für eine Rolle? Mark Keller

Eigentlich wollte Keller deshalb ablehnen. Seine Agentin überzeugte ihn jedoch davon, zumindest zum Casting zu gehen. Hinzu kam, dass es beruflich zu dieser Zeit nicht gut für ihn lief.

Es war in der Tat so, dass ich nichts hatte und die Rolle […] nur angenommen habe, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Mark Keller

Aus kleiner Rolle wird "Bergdoktor"-Dauerbrenner Was damals eher aus der Not heraus begann, entwickelte sich für Keller zu einem langjährigen Engagement. Aus der zunächst überschaubaren Rolle wurde ein fester Bestandteil der Serie. Dr. Alexander Kahnweiler arbeitet als Chirurg im Krankenhaus in Hall und ist ein wichtiger Ansprechpartner für Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl. Gleichzeitig verbindet die beiden Ärzte eine enge Freundschaft. Damit nahm Kellers Karriere beim "Bergdoktor" ausgerechnet mit einer Figur Fahrt auf, die ihm anfangs kaum groß genug erschien.

Mark Keller kannst du auch in der Serie "Die Bergretter" sehen - im ZDF-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 03.09. 20:15 Uhr • Die Bergretter Stille Wasser Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen