Mina Özlem Sagdic: Das ist die Neue beim "Bergdoktor"

Mit der aktuellen Staffel "Der Bergdoktor" lernt das ZDF-Publikum eine neue Figur kennen, die nicht lange fackelt: Becki Tummler. Wer ist die Schauspielerin Mina Özlem Sagdic, die hinter Becki steckt?

Während Dr. Martin Grubers Liebesleben ungewohnt stabil wirkt, verschiebt sich der emotionale Fokus auf seinen Bruder. Hans (Heiko Ruprecht), sonst eher ruhig und zurückhaltend, findet sich plötzlich auf einer emotionalen Achterbahn wieder. Becki, gespielt von Mina Özlem Sagdic, flirtet offen, handelt impulsiv und lässt keinen Zweifel daran, dass sie Interesse hat. Eine spannende neue Storyline, die das Publikum gebannt verfolgen wird. Denn eigentlich waren Hans Gruber und Julia Andermatt (Nathalie Schott) gerade dabei, Gefühle füreinander zu entwickeln.

Kein Mensch der Umwege Für Mina Özlem Sagdic kam die Rolle genau zur richtigen Zeit. Schon beim Lesen des Drehbuchs war sie überzeugt. "Ich hatte sofort ein klares Bild von ihr. Becki ist bodenständig, direkt und sehr im Leben. Sie denkt nicht lange nach, sondern macht", verrät Sagdic "Bunte". Dieses Unkomplizierte und Bodenständige sei es gewesen, die sie an der Figur gereizt habe. Becki sei kein Mensch der Umwege, sondern jemand, der anpackt. "Ich mochte sie sofort." Ganz fremd sind der Schauspielerin diese Charakterzüge nicht. Auch sie beschreibt sich als jemand, der Ideen gern unmittelbar umsetzt. Gleichzeitig sieht sie aber auch Unterschiede zwischen sich und ihrer Serienfigur. Becki ist ständig in Bewegung, arbeitet körperlich, arbeitet im Stall, organisiert, ist immer auf den Beinen. Sagdics Arbeitsalltag als Schauspielerin sei hingegen geprägt von Textarbeit am Küchentisch, Reflexion und inneren Prozessen, um sich auf Rollen vorzubereiten.

So war es für Mina Özlem Sagdic als "Neue" am Set Als Neue hat man es ja manchmal nicht so leicht, die Schauspielerin ist jedoch direkt offen empfangen worden. Vor allem die Zusammenarbeit mit Heiko Ruprecht war ein wichtiger Faktor. Die beiden sind sich schon vor Sagdics erstem Drehtag zufällig im Hotel begegnet. Schnell haben sie eine gemeinsame Ebene gefunden. Als Eltern von Teenagern hat man sich auf Anhieb verstanden. Mina Sagdic hat Ruprecht als offenen, sehr zugewandten Kollegen erlebt. Eine große Hilfe, wenn man neu in ein langjähriges Ensemble stößt. Diese Vertrautheit spiegelt sich auch in den gemeinsamen Szenen wider. Ob zwischen Becki und Hans mehr als nur ein harmloser Flirt entsteht?

Mina Özlem Sagdic privat: Familienalltag mit zwei Söhnen Becki geht in Liebesdingen mutig voran, spricht aus, was sie empfindet, und wartet nicht ab. Mina Sagdic schätzt diese Offenheit in Liebesdingen, auch wenn sie selbst anders liebt. Als mutig bezeichnet sich die Schauspielerin dennoch. Auf Fragen nach ihrem eigenen Beziehungsstatus bleibt sie zurückhaltend, gibt aber zu: "Ich bin privat sehr zufrieden." Abseits von Filmsets findet sie den Ausgleich in der Natur. Segeln, draußen sein, sportlich aktiv bleiben, gerade hat sie angefangen, Tennis zu spielen - all das gibt ihr Energie. Und natürlich ihre Familie. Sagdic ist Mutter zweier Söhne (15 und 8), die ihren Alltag prägen. "Bei uns ist eigentlich immer was los, Stillstand gibt es eher nicht. Nur wenn wir alle zusammen segeln und auf dem Meer sind, wird es plötzlich ganz ruhig. Diese Ruhe genießen wir dann umso mehr", sagt sie gegenüber "Bunte" über ihr Familienleben.