Hinter den Kulissen Am Drehort von "Game of Thrones": Hier spielt "Der Kroatien-Krimi" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Im 18. Fall "Der Kroatien-Krimi: Gefahr in Verzug" mit Jasmin Gerat spielt Samuel Finzi die Rolle von Marco, des Vaters der vermissten Jasna. Ist sie die Tote, die in der Nähe des Industriehafens gefunden wurde? Bild: ARD Degeto Film/Sinisa Glogoski

Kroatien war nicht nur Drehort der Winnetou-Filme und zahlreicher Szenen der Kultserie "Game of Thrones". Insbesondere die Hafenstadt Split ist auch der Handlungsort von "Der Kroatien-Krimi". Das sind die beliebtesten Drehorte der Reihe.

Kroatien ist ein populärer Drehort Kroatien ist ein Filmland, wer wüsste das besser als deutsche Filmfans? Immerhin entstanden hier zahlreiche der Karl-May-Verfilmungen aus den 1960er-Jahren. Besonders beliebt bei Filme- und Serienmachern scheint die Stadt Dubrovnik zu sein. Sie war nicht nur Hauptdrehort für Königsmund, Hauptstadt der Sieben Königslande in der Hitserie "Game of Thrones". Auch für die Filme "Star Wars: The Last Jedi" oder "Robin Hood" (2018) wurde hier gedreht. Ebenfalls ein beliebter Drehort in Kroatien ist Split. Hier entstanden nicht nur Szenen für "Game of Thrones", die Hafenstadt ist auch der Dreh- und Angelpunkt der Reihe "Der Kroatien-Krimi" im Ersten.

Schaue dir den "Kroatien-Krimi" am Donnerstag um 20:15 Uhr an Heute, 20:15 Uhr • Der Kroatien-Krimi Gefahr im Verzug Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Split - Hauptdrehort des "Kroatien-Krimis" Split ist nach Zagreb die zweitgrößte Stadt Kroatiens und liegt, wie Dubrovnik, in der südkroatischen Region Dalmatien an der Ostküste der Adria. Hier befindet sich in der Krimireihe die Mordkommission der Ermittler:innen um Stascha Novak (Jasmin Gerat), die in Film sieben Neda Rahmanian als Hauptdarstellerin ablöste. Wo genau in Split die Außenansicht des Gebäudes steht, ist nicht bekannt, auch im aktuellen Fall "Der Kroatien-Krimi: Gefahr in Verzug" sieht es aber so aus, als stünde es in der Nähe des Stadions Poljud und in Wassernähe, denn man sieht im Hintergrund Boote und Natur. Vermutlich wurden verschiedene Orte in Split zu einem gemacht.

Dreharbeiten im UNESCO-Weltkulturerbe Die historische Altstadt von Split bietet die perfekte Kulisse für den "Kroatien-Krimi". Über allem ragt die Kathedrale des heiligen Domnius mit ihrem berühmten Glockenturm. Zentrum der historischen Altstadt ist der Diokletianspalast auf dem Peristylplatz: Der Baukomplex und die ganze Innenstadt Splits sind seit 1979 UNESCO-Weltkulturerbe. Die ältesten Bauten gehen bis zur Zeit der Römer um 300 nach Christus zurück. Hier entstanden zahlreiche Szenen der fiktiven Staat Meereen in "Game of Thrones". Hier regierte Daenerys Targaryen, in den Kellern sperrte sie ihre Drachen in ein Verlies. Im "Kroatien-Krimi" sieht man ebenfalls häufig Aufnahmen des Palastes und der historischen Gassen der Altstadt bis hin zum Meer und der Uferpromenade Riva und dem dort gelegenen Stadthafen. Im westlichen Teil des Hafens befindet sich die ACI Marina Split mit über 300 Anlegeplätzen für Yachten. Hier wurden augenscheinlich Szenen für den "Kroatien-Krimi"-Fall "Scheidung auf Kroatisch" gedreht. Auch der historische kleine Fischerhafen Matejuska ist in der Nähe. Häufiger Drehort des ARD-Krimis ist auch der weniger idyllische Industriehafen. Dort werden gelegentlich Leichen aus dem Wasser gezogen, beispielsweise in den Folgen "Tote Mädchen" und "Der Teufel von Split".

Imposante kroatische Landschaftskulisse Immer wieder führt es die Ermittler:innen aus der Stadt hinaus ins dalmatinische Umland. So wird etwa Marjan gerne für Außenaufnahmen genutzt. Die hügelige Halbinsel mit ihrem Naturschutzgebiet gilt als "grüne Lunge von Split". Ab und zu führen die Ermittlungen auch auf eine der Inseln in der Nähe von Split. Brač diente als Kulisse im Fall "Die toten Frauen von Brač", die Insel Vis wiederum in "Mord auf Vis". Auf Vis wurde auch der Hollywoodfilm "Mamma Mia! Here We Go Again" mit Meryl Streep gedreht. Weitere gelegentliche Außen-Drehorte im "Kroatien-Krimi" sind die Stadt Šibenik und das Dorf Zadvarje, das für seinen Bauernmarkt bekannt und beliebt ist.

Aktueller Fall "Der Kroatien-Krimi: Gefahr in Verzug" Der 18. und neueste Fall der Reihe, "Gefahr in Verzug", hängt eng mit dem vorherigen zusammen, der den Titel "Mord am Jadro" trug. Der Jadro ist ein nur vier Kilometer langer Fluss, dessen Quelle sich nordöstlich von Split im Mosor-Gebirge befindet. Hier beginnt auch der Diokletian-Aquädukt, der einst den Diokletianspalast mit Wasser versorgte. Der Jadro mündet in der Nähe des Industriehafens ins Meer - im neuen Fall wird dort einmal mehr eine Leiche gefunden. So geschehen im 17. Film. Der Fund brachte einen Fall ins Laufen, der nun im 18. Film endgültig zu Ende gebracht wird. Der zuvor eingeführte Geschäftsmann Drago Varga (Felix Klare) wird verdächtigt, mehrere Frauen vergewaltigt und getötet zu haben. Varga wohnt in einer imposanten Villa auf einer Erhöhung außerhalb der Stadt mit beeindruckendem Blick auf Split und die Adria. Wo genau sie steht, ist nicht eindeutig zu erkennen. Ebenfalls im aktuellen Film zu sehen ist erneut das Sportzentrum Bazen Zvončac in Split. Hier im olympischen Schwimmbecken sieht man die Ermittlerin Stascha Novak regelmäßig trainieren. Es liegt direkt am Meer und ist nur wenige Gehminuten von der Innenstadt von Split entfernt. Einige Szenen in "Gefahr in Verzug" spielen zudem in der kroatischen Hauptstadt Zagreb und wurden auch dort gedreht. Der Film ist am Donnerstag, 14. Mai, um 20:15 Uhr, im ARD-Livestream auf Joyn zu sehen.