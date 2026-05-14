"Ja, es stimmt! Baby-News bei Amira Aly: Moderatorin erwartet erstes Kind mit Christian Düren Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Julia W. Bestätigt: Amira Aly und Christian Düren werden Eltern. Bild: Imago Images / BREUEL-BILD

Wochenlang hielten sie es geheim, nun hat Amira Aly offiziell bestätigt: "Ja, es stimmt" – sie und ihr Partner Christian Düren erwarten ein Kind. Das Paar freut sich "riesig" auf das "neue Kapitel".

Amira Aly wird zum dritten Mal Mutter: Die Moderatorin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Christian Düren ein Kind. Gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte die 33-Jährige die Schwangerschaft und erklärte:

Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel. Amira Aly gegenüber der "Bild"-Zeitung

Für das Paar ist es der erste gemeinsame Nachwuchs – und offenbar ein absolutes Wunschkind, wie es in dem Bericht heißt. Alys zwei Söhne aus der Ehe mit Oliver Pocher bekommen damit ein Halbgeschwisterchen.

Babybauch bislang kaschiert Dass die Nachricht erst jetzt publik wird, war offenbar eine bewusste Entscheidung. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten", sagte Aly der "Bild". Dafür habe sie sogar Termine abgesagt und versucht, ihren Babybauch mit weiter Kleidung zu verbergen. Nun sei sie erleichtert, die Nachricht öffentlich machen zu können: "Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt."

Wahrsagerin behielt recht Schon im Dezember hatte eine Wahrsagerin gegenüber Aly angekündigt: "Du bist im Februar oder März schwanger. Spätestens April." Das verriet die Moderatorin im Januar in ihrem inzwischen eingestellten Podcast "Iced Macho Latte". Damit sollte die Wahrsagerin also recht behalten. Doch das war noch nicht alles: Amira Aly werde auch im Sommer heiraten – und zwar in Österreich. Ob sich auch diese Prophezeiung bewahrheitet? Bislang ist nicht bekannt, ob sich Aly und Düren verlobt haben.

Fans gratulieren auf Instagram Auf ihren Social-Media-Kanälen äußerte sich Aly bislang nicht direkt zur Schwangerschaft. Unter Instagram-Beiträgen der Moderatorin gratulierten dennoch zahlreiche Fans zum Nachwuchs. Aly und Düren sind seit Ende 2023 liiert. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt absolvierten sie im Sommer 2024 bei einer Modenschau von Designer Marc Cain in Potsdam. Mit Oliver Pocher war Aly mehrere Jahre verheiratet. Die Trennung hatte das ehemalige Paar bereits 2023 bekannt gemacht, die Ehe wurde später geschieden. Seitdem trägt die Moderatorin wieder ihren Geburtsnamen Aly.

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