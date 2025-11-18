"Ich war komplett im Schock" Nach Küchen-Unfall: Darum musste Stefano Zarrella ins Krankenhaus! Aktualisiert: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Stefano Zarrella hatte einen Unfall in der Küche. Bild: Joyn / Willi Weber

Foodfluencer Stefano Zarrella hat einen Schock in der Küche erlebt. Er verletzte sich mit heißem Fett im Gesicht und musste ins Krankenhaus.

Stefano Zarella im "SAT.1-Fertiggerichte-Check" auf Joyn Hier kannst du alle Folgen kostenlos schauen!

Stefano Zarrella über Unfall in der Küche: "Hatte richtig Panik" Rund 2,4 Millionen Follower begeistert Stefano Zarrella bei Instagram regelmäßig mit seinen Kochtipps und Rezepten. Jetzt meldet er sich mit unschönen Nachrichten bei seinen Fans. Der Bruder von Moderator Giovanni Zarrella hatte einen Unfall in der Küche und musste ins Krankenhaus. Zunächst habe er eigentlich einen "richtig schönen, entspannten Start in den Tag" gehabt, erzählt Stefano. Doch der Schock kam, als er die Zubereitung eines Rezepts für "Churros" aufnehmen wollte. Die länglichen Spritzkuchen werden in Fett gebacken. "Und als ich gerade den Teig ins Fett geben wollte, ist mir plötzlich das heiße Fett ins Gesicht gesprungen, sogar ohne, dass überhaupt etwas im Frittierfett drin war", schildert er das Unglück. Den 34-Jährigen, der den "SAT.1 Fertiggerichte-Check!" moderiert, traf das völlig unerwartet.

Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte, um ehrlich zu sein, auch Angst, in den Spiegel zu gucken. Stefano Zarrella über seinen Unfall

Bruder Giovanni Zarrella brachte ihn ins Krankenhaus Er habe in diesem Moment keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Hilfe kam sofort: Sein Bruder Giovanni Zarrella eilte gleich herbei, als er von dem Unfall hörte, und brachte Stefano ins Krankenhaus in Köln. Dort konnten die Mediziner Stefano etwas beruhigen. "Die Ärzte meinten zum Glück, dass ich Glück im Unglück hatte und es viel schlimmer hätte ausgehen können", berichtet Stefano.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen