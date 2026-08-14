Fans sind begeistert Japanischer Producer und Sprecher geben Einblicke hinter die Kulissen von "Detektiv Conan" Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Kappei Yamaguchi (l.) und Masataka Todo (r.) sind zwei der vielen Kreativen, die die weltweit erfolgreiche Anime-Serie "Detektiv Conan" produzieren. Bild: Joyn

Wie wird ein Anime produziert und wie arbeiten Synchronsprecher? Wir haben in Mannheim auf der Animagic Verantwortliche von "Detektiv Conan" getroffen und spannende Einblicke bekommen.

Für deutsche Anime-Fans gibt es nicht oft die Gelegenheit japanische Stars zu treffen. Auf der Animagic in Mannheim war das Anfang August möglich. Producer:innen, Autor:innen, Musiker:innen, Sprecher:innen und andere Kreative aus der Manga- und Anime-Branche waren auf der Messe zu Gast und gaben exklusive Einblicke in ihre Arbeit. Für Fans von "Detektiv Conan" gab es ein besonderes Highlight: Zum 30. Jubiläum des Franchise war die Original-Stimme von Shin'ichi und Kaito Kid seit Episode 1, Kappei Yamaguchi, vor Ort. Begleitet wurde er von dem Producer Masataka Todo, der seit 2005 an der Anime-Serie und zahlreichen Filmen mitgewirkt hat. Die beiden berichteten in einem Talk auf der Bühne von ihrer Arbeit und sprachen in einem exklusiven Interview mit Joyn Behind The Screens. Wir fassen euch die spannendsten Einblicke hinter die Kulissen von "Detektiv Conan" zusammen.

Hier kannst du sehen, wie Mangaka Gosho Aoyama seine Ideen entwickelt und zum Leben erweckt: Ganze Folge Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende Behind the Screens: Detective Conan - Staffel 01 Folge 001 Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.10.2025 • 49 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Freude über die deutschen Fans Beide Star-Gäste zeigten sich Joyn gegenüber begeistert von den deutschen Fans vor Ort. Die größte Auffälligkeit: In Deutschland würden die Zuschauer:innen ihre Reaktionen stärker als in Japan zeigen. Beide schätzten das direkte und ehrliche Feedback. Im Talk auf der Bühne überraschte der Sprecher die Fans unter viel Applaus mit Shin'ichis Catchphrase auf Deutsch: "Es gibt nur eine Wahrheit." Das hatten wir zwei Jahre zuvor bei seinem letzten Besuch der Animagic schon einmal mit ihm eingeübt, wie ihr hier sehen könnt:

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Was macht ein Producer bei "Detektiv Conan"? Masataka Todo erklärte uns, was seine Aufgaben als Producer sind. Er sei für Planung und Verwaltung bei der Pre-production und Post-production zuständig. Außerdem erwickle er Vermarktungsstrategien, um die Serie und die Filme einem möglichst breitem Publikum bekannt zu machen. Im Talk-Panel skizzierte er eine typische Arbeitswoche so: Montags werde der Wochenplan aufgestellt. Dienstags seien die Aufnahmen dran. Mittwochs werde die finale Videofassung erstellt. Donnerstags werde die Folge ausgeliefert. Freitags werde die Episode dann auf die finale Länge für den Sendeplatz angepasst. Samstag und Sonntag sei dann Zeit, mit seiner Familie in den Park zu gehen.

Welche Folgen bleiben bei 30 Jahren "Detektiv Conan" besonders in Erinnerung? Für Shin'ichis Sprecher, Herrn Yamaguchi, blieben vor allem Folgen in Erinnerung, die für seinen Charakter eine besondere Bedeutung hatten. Er verriet uns, dass das zum einen die allererste Folge sei, in der Shin'ichi zu Conan geschrumpft wird. Außerdem sei Folge 173 "Mord an Bord" ein Favorit von ihm, in der Shin'ichi seine Schlussfolgerungen in einem Flugzeug zieht. Besonders in seinem Herzen blieben Folgen, in denen es um die Beziehung zwischen Shin'ichi und Ran geht. Im Finale des London-Falls (Folge 621) gesteht Shin'ichi ihr seine Liebe, was sie später auf einer Klassenfahrt mit einem Kuss erwidert (Folge 927 und 928). Diese Momente seien auch für ihn als Darsteller sehr bedeutend gewesen. Für Producer Todo sei der Aquariums-Fall (Episoden 772 und 773) besonders, weil es der erste war, an dem er an der Serie beteiligt war. Auch am Remake dieses Falls "Episode Zero", das zum 30. Jubiläum produziert wurde, war er beteiligt. Das vergegenwärtigte ihm eindrücklich, wie lange er schon an dem Franchise arbeiten durfte. Auch die Jubiläumsausgabe "Episode One" (Remake des Serienbeginns) und der 23. Kinofilm "Die stahlblaue Faust" seien ihm stark in Erinnerung geblieben.

Herr Yamaguchi präsentiert sein Können Als Sprecher von Shin'ichi und Kaito Kid war es für Kappei Yamaguchi anfangs etwas schwierig, diese coolen Charaktere zu verkörpern, wie er uns im Interview verriet. Da sie nicht so nah an seinem eigenen Charakter seien, habe er etwas Zeit gebraucht. Inzwischen hat er sie perfekt drauf, wie er auch bei der Animagic auf der Bühne bewies. Vor Publikum sprach er einige Szenen live ein und sorgte für tosenden Applaus im Saal. Besonders viel Spaß habe er an Szenen, in denen Kaito Kid sich als Shin'ichi verkleidet, seine beiden Charaktere also in gewisserweise verschmelzen. Für solche Szenen spreche er die Stimme des falschen Shin'ichi ein kleines bisschen aggressiver und deutlicher als sonst.

Neuer "Detektiv Conan"-Film bald im Kino 30 Jahre "Detektiv Conan"! Was kommt noch? Die Serie ist weiterhin beliebt und wird die Fans sicher noch viele Jahre mit neuen Fällen erfreuen. Ein besonders spannender kommt ab 25. August in die deutschen Kinos. "Detektiv Conan: Der gefallene Engel des Highways" war in Japan bereits sehr erfolgreich und beinhaltet rasante Motorrad-Action und einen kniffligen Fall für Conan.