So sahen sie früher aus Besonderer Zweiteiler: Alle "Detektiv Conan"-Charaktere werden zehn Jahre jünger Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Martin Haldenmair Ein junger Mori, Megure und Agasa mit den sehr jungen Ran und Shin'ichi. Bild: © Gosho Aoyama / Shogakukan YTV TMS 1996 All rights reserved

Seit 30 Jahren kennen wir den 17-jährigen Shin'ichi als Grundschüler Conan, doch tatsächlich wissen wir sehr wenig über seine Kindheit. Ein besonderer Zweiteiler von "Detektiv Conan" ändert das jetzt: In "Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudo" reisen wir zehn Jahre in der Zeit zurück.

Reise durch die Zeit und streame die Folge! Ganze Folge Detektiv Conan Ein Abenteuer des jungen Shin'ichi Kudou (1) Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.11.2025 • 24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Shin'ichi als echtes Kind In dem Zweiteiler finden die Kinder in der Schulbibliothek ein Objekt, das Conan an eine Geschichte erinnert. die er als Shin'ichi zusammen mit Ran vor zehn Jahren in eben dieser Schule erlebt hat. Er erzählt selbstzufrieden von einem Rätsel, das er als Siebenjähriger gelöst hat … und bemerkt am Ende, dass er etwas übersehen hatte. Wir Zuschauer dürfen auch noch andere Dinge entdecken: Shin'ichi beispielsweise verhält sich als echtes Kind deutlich anders als nun, da er das Kind nur spielt: Es ist wohl so, dass er als Kind erwachsener wirken möchte: Er schlurft ein bisschen wie ein Teenager durch die Straßen, spuckt gegenüber Ran gern große Töne und spielt sich etwas auf. Kein Wunder, dass Ran Conans wahre Identität nicht durchschaut oder durchschauen will - und das Dating zwischen ihr und Shin'ichi so schwierig ist. Als Conan ist Shin'ichi doch deutlich sanfter.

Der aktuelle Meisterdieb Toichi Kuroba hält seinen jungen Sohn, der später als Kaito Kid Conan herausfordern wird, Bild: © Gosho Aoyama / Shogakukan YTV TMS 1996 All rights reserved