Er liegt im künstlichen Koma Update zu Ralph Siegel: Tochter Giulia Siegel gibt rührendes Statement ab Aktualisiert: Vor 27 Minuten von C3 Newsroom Ralph Siegel mit Tochter Giulia Siegel im Januar 2016 in München - der Komponist liegt seit einigen Tagen im künstlichen Koma. Bild: Spöttel Picture

Komponist Ralph Siegel befindet sich wegen einer Lungenentzündung im künstlichen Koma. Seine Tochter Giulia hat sich dazu mit emotionalen Worten geäußert.

Große Sorge um ESC-Legende Ralph Siegel: Der berühmte Komponist und Produzent liegt seit mehreren Tagen in einer Münchner Klinik im künstlichen Koma. Ursache soll eine schwere Lungenentzündung sein, wie die Zeitung "tz" berichtet. Die Tochter des 80-Jährigen, Giulia Siegel, meldete sich auf Instagram zu Wort. Sie bestätigte, dass er im Krankenhaus behandelt wird. "Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater", schreibt sie in der emotionalen Nachricht. "Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen."

Voller Hoffnung äußert sich die 51-Jährige zur weiteren Entwicklung des Gesundheitszustands ihres Vaters: "Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage." Zugleich bittet die frühere Teilnehmerin von "Die Abrechnung: Der Promi-Showdown" darum, von Spekulationen abzusehen und die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Ihr Post wurde auch von Siegels Frau Laura geteilt. Sie hatte laut "tz" dafür gesorgt, dass ihr Mann wegen seines geschwächten Zustands von Spanien, wo der Komponist einen Wohnsitz hat, wieder nach Deutschland ins heimische Grünwald bei München gebracht wurde. Dort entschieden die Ärzte laut "tz", dass er ins künstliche Koma gelegt werden sollte.

ESC-Legende Ralph Siegel kämpft seit Längerem mit Gesundheitsproblemen Ralph Siegel hatte in den vergangenen Jahren mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So war er an Prostatakrebs erkrankt, der erstmals 2007 bei ihm diagnostiziert worden war. Außerdem leidet er an der Nervenerkrankung Polyneuropathie, die ihm nach eigenen Worten zeitweise erhebliche Probleme beim Gehen und Stehen bereitet.

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