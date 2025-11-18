Das passiert in der Folge "Lippenbekenntnisse" "Die Bergretter" am 20. November: Streit um Solarprojekt bringt einen Jungen in Lebensgefahr Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Markus Kofler (Sebastian Ströbel) genießt den Bergausflug mit Ziehtochter Mia (Lisa Junick). Aber dann kippt die Stimmung. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Ein Solarprojekt sorgt bei den "Bergrettern" für jede Menge Trubel. Erst gerät ein grummeliger alter Herr ins Wanken, dann zwei Ex-Liebende in Wallung. Dramatisch wird es, als ein kleiner Junge verschwindet und in Lebensgefahr gerät. Markus Kofler und sein Team müssen schnell handeln.

"Lippenbekenntnisse" heißt die neue Episode der ZDF-Erfolgsreihe "Die Bergretter". Eine zentrale Rolle spielt das Solarprojekt von Lisa Gruber (Cindy Klink) und Basti Kraus (Florian Bartholomäi) hoch am Berg. Die beiden wollen sich mit potenziellen Investoren an der Anlage treffen. Als sie dort ankommen, finden sie die Anlage mit Farbe verschmiert. Auch für Markus Kofler (Sebastian Ströbel) gibt es eine Überraschung: Die Investorin entpuppt sich als seine Ex-Freundin Nina. Weil die sich vor einem Jahr ohne Erklärung aus dem Staub gemacht hat, ist Markus wenig begeistert. Für eine Aussprache bleibt aber keine Zeit, denn es kommt die Meldung, dass Lisas Vater Ulrich Gruber (Christoph M. Ohrt) auf einer Hängebrücke in einer Misere steckt. Es stellt sich heraus, dass Ulrich das Projekt seiner Tochter sabotierte, weil er ihrem Freund Basti nicht traut. Er kann nicht verwinden, dass Basti für den Unfall verantwortlich war, durch den Lisa ihr Gehör verlor.

Drama im Sperrgebiet: Rodungsarbeiten sorgen für Lebensgefahr Das ist aber nur der Auftakt für eine Reihe weiterer dramatischer Ereignisse. Auch Basti wird mit einer Ex-Freundin konfrontiert. Denn eine weitere potenzielle Investorin entpuppt sich als Susanne Schmidt (Bella Krieger). Mit der war Basti einst zusammen, bevor er sich wegen Lisa von ihr trennte. Damit nicht genug: Susanne bringt ihren sechsjährigen Sohn Moritz (Paul Höllering) mit - und eröffnet Basti, dass er der Vater ist. Basti ist geschockt und will mit Susanne reden. Er folgt ihr und Moritz in die Gondel Richtung Tal. Die beiden Erwachsenen geraten in Streit und merken dabei gar nicht, dass Moritz bei der Durchfahrt der Mittelstation heimlich aussteigt und verschwindet. Als sie endlich die Bergrettung alarmieren, muss schnell gehandelt werden: In dem Sperrgebiet sind Baumfällarbeiten im Gange, und wenn sich Moritz in die Rodungsarbeiten verläuft, herrscht Lebensgefahr. Das gilt aber bald auch für Lisa. Die beteiligt sich an der Suche und verunglückt dabei. Beim Sturz verliert sie ihr Hörgerät. Deshalb kann sie nicht hören, wie sich die Rodungsmaschinen nähern …