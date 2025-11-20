Schauspielerin-Wechsel Neubesetzung der Mia bei "Die Bergretter" Staffel 17: Lisa Junick spielt Markus Koflers Tochter Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Markus Koflers (Sebastian Strobl, r.) Mia (Lisa Junick, l.) ist kein Neuzugang bei "Die Bergretter" - die Schauspielerin jedoch schon. Bild: ZDF / Sabine Finger Fotografie / Oliver Feist

"Die Bergretter"-Fans dürfen sich auf große Emotionen und neue Gesichter in der ZDF-Serie freuen. Es steht eine Figur im Mittelpunkt, die seit Jahren eng mit Markus Kofler (Sebastian Ströbel) verbunden ist: seine Pflegetochter Mia. Doch wer genau hinschaut, dem wird nicht entgehen: Das Mädchen sieht inzwischen anders aus als früher.

Wenn die 17. Staffel von "Die Bergretter" im ZDF startet, gibt es für Fans gleich zwei Überraschungen: Markus Koflers Pflegetochter Mia kommt zurück und wird künftig von einer neuen Schauspielerin gespielt. Bis zu ihrem Ausstieg wurde Mia von Mia-Sophie Ballauf verkörpert. Die damals noch sehr junge Schauspielerin entschied sich bewusst, ihre Karriere zunächst ruhen zu lassen, um sich auf ihre schulische Laufbahn zu konzentrieren. Für Fans bedeutete das ein leiser Abschied, denn lange Zeit war unklar, ob die Figur jemals zurückkehren würde. Nun steht fest: Mia ist zurück. Allerdings ganz anders. Ab Staffel 17 wird sie von Lisa Junick dargestellt, wie das Boulevard-Magazin "Bunte" berichtet.

"Die Bergretter" immer donnerstags ab 20:15 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Rückblick: Wie Mia zu Markus Kofler kam Markus Kofler (Sebastian Ströbel) hat eine bewegte Vergangenheit, besonders wenn es um das Thema Familie geht. Beziehungen zerbrachen immer wieder daran, dass er sich nicht für Kinder entscheiden konnte oder ihnen nicht genug Aufmerksamkeit schenkte. Trotzdem übernahm er eines Tages Verantwortung. Als seine ehemalige Freundin Carola Steiner in Staffel 9 bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, nahm Markus deren Tochter Mia bei sich auf. Damit wurde er über Nacht zu einer Art Ersatzvater - eine Rolle, die sein Leben fortan stark prägte.

Über mehrere Staffeln hinweg war Mia ein fester Bestandteil der Serie, bis sie in Staffel 13 den Entschluss fasste, auf ein Schweizer Internat zu wechseln. Damit verschwand sie nicht nur aus Ramsau, sondern auch von den Bildschirmen.

Sebastian Stöbel muss sich als Bergretter Markus Kofler einigen Herausforderungen stellen. Bild: ZDF und Sabine Finger

Wer ist Lisa Junick? Mia ist nun zurück - gespielt von Lisa Junick. Die 2003 in Potsdam geborene Schauspielerin lebt in Berlin und Wien und hat ihre Ausbildung unter anderem an der Film School Vienna absolviert. Neben Workshops und Schauspiel-Coachings konnte sie bereits erste Fernseherfahrung sammeln. Serienfans kennen sie aus Produktionen wie "Frühling" (2023), "Letzte Spur Berlin" (2024) und "SOKO Wismar" (2024). Mit dem Einstieg bei den "Bergrettern" übernimmt Junick ihre erste durchgehende Rolle in einer erfolgreichen Primetime-Serie - und tritt damit in große Fußstapfen.

Du bist verrückt nach Soaps? Stöbere durch die Auswahl auf Joyn!

Eine veränderte Mia und neue Herausforderungen für Markus Doch es bleibt nicht nur bei einem neuen Gesicht. Auch inhaltlich wird Mia völlig anders gezeichnet: Das ZDF beschreibt sie als "rebellisch, emotional verletzt und ohne festen Plan". Nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz wirkt sie nicht mehr wie das kleine Mädchen, das Markus einst unter seine Fittiche nahm, sondern wie eine junge Heranwachsende, die ihren Platz im Leben erst wieder finden muss. Für Markus bedeutet das: Er muss sich als Vater neu beweisen - und das in einer Lebensphase, in der er selbst genug Konflikte austrägt. Schon früher tat er sich schwer, Beziehungen und Familie mit seinem gefährlichen Beruf als Bergretter zu vereinbaren. Nun wird er erneut herausgefordert, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig sein Team sicher durch alpine Extremsituationen zu führen.