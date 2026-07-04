TV-Archiv Zeitreise ins Jahr 2004: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel als ehrgeiziger Paragliding-Lehrer Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von saro Serienheld meets Serienheld: Sebastian Ströbel (l.) und Francis Fulton-Smith. Bild: ARD; santi_stock-adobe.com

Zehn Jahre, bevor Sebastian Ströbel als Markus Kofler Menschen von Felswänden, aus Schluchten und Lawinen rettete, hing er im TV schon einmal am Himmel: In "Familie Dr. Kleist" spielte er eine Gastrolle, die auffällig gut zu seinem Image passt.

Der frühe Ströbel-Moment Als die dritte Folge "Der Traum vom Fliegen" aus der Serie "Familie Dr. Kleist" ausgestrahlt wurde, war Sebastian Ströbel 27 Jahre alt. Aus heutiger Sicht wirkt die Folge fast wie eine kleine Generalprobe für seinen späteren Erfolg: Schon 2004 ging es bei Ströbel um Berge, Mut, Risiko und die Frage, wie viel ein Mensch für seinen Traum aufs Spiel setzt. Die Arztserie wurde später zum Quotenhit und kam auf 129 Folgen. Für Ströbel-Fans ist die Episode heute vor allem ein schöner Blick zurück: einmal zurückspulen ins ARD-Fernsehen von 2004 und den späteren "Bergretter" als jungen Gaststar sehen. Da steckt er ausgerechnet in einer Geschichte, die schon erstaunlich viel von dem hat, was heute Fans mit ihm verbinden: Höhenluft, Ehrgeiz, Risiko.

Du willst sehen, wie Sebastian Ströbel 2004 durch die Lüfte gleitet? Ganze Folge Familie Dr. Kleist Der Traum vom Fliegen Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.01.2026 • 49 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Darum geht es in der Folge Obwohl Dr. Kleist (Francis Fulton-Smith) noch um seine Frau Susanne trauert, nähert er sich langsam der Schulleiterin Marlene (Christina Plate) an. Als sie ihm erzählt, dass sein Sohn Peter sich in der Schule komplett zurückgezogen hat, beschließt Christian Kleist, mehr mit Piwi zu unternehmen. Der entdeckt ausgerechnet das Paragliding für sich und ist begeistert von seinem Fluglehrer Michael (Sebastian Ströbel). Der junge Sportler bereitet sich auf die Europameisterschaft vor, doch plötzlich spürt er starke Schmerzen im Bein. Die Diagnose ist niederschmetternd: ein bösartiger, schnell wachsender Tumor. Eine Amputation scheint unausweichlich. Michael will trotzdem nicht aufgeben. Lieber riskiert er seine Gesundheit, als seinen Traum vom Fliegen zu begraben. Kann Kleist ihn zu einer Behandlung bewegen?

Ströbel kurz vor dem Durchbruch Ganz am Anfang seiner Karriere stand Ströbel zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Er hatte sich bereits in "Kommissar Rex", "Alarm für Cobra 11" und der ARD-Serie "Powder Park" bewiesen. 2004 wurde er dann auch im Kino sichtbar: In "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe" spielte er an der Seite von Felicitas Woll die Rolle des Cosmo. Außerdem war er in "Mädchen, Mädchen 2 - Loft oder Liebe" dabei. Zum "Bergretter" wurde Ströbel erst 2014. Seitdem ist er als Markus Kofler in über 100 Folgen im Einsatz und rettet dabei nicht nur Wandernde, Bergsteiger und Verunglückte, sondern zog sogar die von Heidi Klum gespielte Isabell Klett per Helikopter aus der Felswand. 2025 kam es sogar zu einem TV-Crossover: Bei "Germany’s Next Topmodel" unterstützte Ströbel die Models bei einem Schauspiel- und Video-Shooting in den Bergen.

Sebastian coacht Heidis Models bei GNTM Ganze Folge Germany's Next Topmodel Actionreiche Woche mit Western-Walk, Casting & "Bergretter"-Dreh! Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.04.2025 • 122 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bergretter mit Bodenhaftung Seit 2005 ist der Schauspieler mit seiner Frau Kristina verheiratet, mit der er vier Töchter hat. Obwohl wohl jeder den Action-Serien-Star in den Bergen vermuten würde, lebt er mit seiner Familie in Hamburg. Ziemlich weit weg von der Koflerschen Heimat Ramsau am Dachstein. In Interviews betonte Ströbel immer wieder, dass er bestimmt schon mehrfach um die Erde gependelt sei, denn für die Dreharbeiten der Serie "Die Bergretter" muss er fast 1000 Kilometer anreisen. Ein halbes Jahr wird gedreht und der Schauspieler fährt in dieser Zeit nahezu jedes Wochenende nach Hause. Laut ZDF steht er gerade für sieben neue Folgen vor der Kamera. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2026, die Sendetermine im ZDF sind für Herbst 2026 geplant. Wer seinen frühen "Dr. Kleist"-Auftritt heute noch einmal sieht, erkennt schon den späteren Ströbel-Typus: einen Mann mit Abenteuerlust, Eigensinn und Hang zum Risiko. Nur ist er hier noch nicht der Retter - sondern einer, den andere zur Vernunft bringen müssen.