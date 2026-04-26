Emotionaler Moment In der "Giovanni Zarrella Show": Anna-Carina Woitschacks Vater ist zu Tränen gerührt Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Julia W. Anna-Carina Woitschack steht auf der Bühne der "Giovanni Zarrella Show" - auch für ihren Vater. Bild: ZDF / Sascha Baumann

Eigentlich stand "Die Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend unter dem Motto "Party pur" - doch es gab auch einen berührenden Moment zwischen Anna-Carina Woitschack und ihrem schwerkranken Vater.

Als Anna-Carina Woitschack am Samstagabend in der "Giovanni Zarrella Show" auf der Bühne steht, richtet sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf ihren Auftritt. Immer wieder fängt die Kamera zwei Zuschauer ein, die der Sängerin besonders nahestehen. Auf Nachfrage von Gastgeber Giovanni Zarrella, wen sie da mitgebracht habe, antwortet die 33-Jährige: "Ich habe meine lieben Eltern dabei." Und sie ergänzt: "Die sind schon ganz aufgeregt seit vielen Wochen." Vor allem ihren Vater ist sichtlich bewegt von ihrem Auftritt - denn dass er diesen live miterleben kann, ist alles andere als selbstverständlich ...

Woitschacks Vater ist schwer erkrankt Wendolin Woitschack kämpft mit einer schweren Erkrankung. Der 81-Jährige leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Diagnose erhielt er im Sommer 2024, zwei Chemotherapien blieben bislang ohne den erhofften Erfolg. Eine Antikörpertherapie bringt neue Hoffnung, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Im vergangenen Jahr hatte sie in der Zeitung über den Gesundheitszustand ihres Vaters gesagt: "Körperlich geht es meinem Papa inzwischen deutlich besser, er hat auch wieder etwas zugenommen. Und auch mental geht es ihm gut – die Fortschritte durch die Therapie geben ihm spürbar neue Kraft und Zuversicht." Kein Wunder also, dass dieser Auftritt für die Familie etwas ganz besonderes ist. Vor allem Wendolin Woitschack sind die Emotionen anzusehen – immer wieder wirkt er den Tränen nahe.