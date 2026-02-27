"Absolutes Traumformat" Neue Herausforderung: So hart trainiert "Promibacken"-Star Anna-Carina Woitschack Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Buzzwoo Die Schlagersängerin steckt mitten in den Vorbereitungen für "Let's Dance" und nimmt ihre Fans mit ins Training. Bild: Future Image

Die neue "Let's Dance"-Staffel steht in den Startlöchern - und eine Kandidatin gibt jetzt alles. Zwischen Muskelkater und Motivation zeigt Anna-Carina Woitschack, wie hart sie arbeitet.

Schweiß, Ehrgeiz und Vorfreude Für Anna-Carina Woitschack beginnt gerade ein ganz besonderes Kapitel. Die 33-Jährige trainiert intensiv für ihre Teilnahme an der kommenden Staffel von "Let's Dance" und gewährt ihren rund 163.000 Instagram-Fans dabei ehrliche Einblicke (Account: @anna.carina.woitschack). In ihrer Story meldet sie sich gut gelaunt aus dem Trainingsalltag: "Heute geht's in Runde zwei", schreibt sie und ergänzt offen: "Trotz schwerer Beine freue ich mich mega auf Trainingstag zwei und bin gespannt, was wir heute noch rausholen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Keine Angst vor Muskelkater Nach den Proben zeigt sich die Sängerin verschwitzt, im schwarzen Sport-BH und grüner Leggings vor dem Spiegel. Die blonden Haare streng zum Dutt gebunden, der Blick entschlossen. Man sieht: Hier wird nicht halbherzig geübt. Die neue Staffel startet am Freitag, und Anna-Carina will vorbereitet sein. Dass das Training an die Substanz geht, scheint sie eher anzuspornen als abzuschrecken.

Ein großer Traum und eine echte Herausforderung Sie schwärmt von einem "absoluten Traumformat". Für sie gehe mit der Teilnahme ein Herzenswunsch in Erfüllung. Gleichzeitig bleibt sie realistisch:

Ich darf seit 15 Jahren als Sängerin auf der Bühne stehen, aber Erfahrung als Tänzerin hab ich gar nicht. Anna-Carina Woitschack