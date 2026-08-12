Urlaubsfotos aus Italien
"Atemberaubend": "Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Fenja Gerhardter zeigt sich im Bikini
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Auszeit in Italien: Fenja Gerhardter, die in "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" Feli Marino spielt, meldet sich mit Strandfotos und begeistert ihre Fans.
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19 Uhr
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Fenja Gerhardter zeigt sich im Strandurlaub
Fenja Gerhardter spielt seit rund drei Jahren in der Daily Soap "Die Landarztpraxis" die lebensfrohe Feli Marino. Sie ist Arzthelferin, hilft aber auch im Gasthof der Familie aus. In dieser Rolle ist sie aktuell auch im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zu sehen - werktags immer ab 19 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.
Die quirlige Arzthelferin verlässt Wiesenkirchen, um in die neue Praxis von Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) im Sonnenhof zu wechseln und dort einen Neuanfang zu starten.
Privat hat sich Schauspielerin Fenja Gerhardter jetzt eine Auszeit im Süden gegönnt. Sie meldet sich bei Instagram mit Bikinifotos aus Riva dei Tessali in der süditalienischen Region Apulien.
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Auf den Bildern posiert die Österreicherin strahlend im hellen Zweiteiler am Strand. Auch Muscheln, die sie offenbar im Urlaub gesammelt hat, zeigt die 30-Jährige. Mit einer weiblichen Begleitung steht sie Arm in Arm im Meer und lächelt in die Kamera.
Ihre Fans reagieren in den Kommentaren begeistert. "Atemberaubend", schreibt ein User.
Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an!
Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis
In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger.
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