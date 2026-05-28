Neue Ärzte in den Alpen: Das "Landarztpraxis"-Spin-off "Team Sonnenhof" steht in den Startlöchern. Bald geht es los!

Am Montag, 29. Juni 2026, übernimmt " Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" um 19 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Bereits in der Vorwoche lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer der erfolgreichen Vorabendserie "Die Landarztpraxis" Hauptfigur Lilli Lamminger kennen, gespielt von Pina Kühr. Und auch Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) macht noch einen Abstecher in die alte Heimat Wiesenkirchen, bevor sie in Weilhausen die Arztpraxis im Sonnenhof übernimmt.

Darum geht es in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Lilli Lamminger verfolgt nach dem Tod ihrer Eltern ein mutiges Ziel: Sie möchte den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Für die dazugehörige Praxis gibt es bereits eine perfekte Lösung.

Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) ist aus Australien zurück und will sich nach der Trennung von Chris endlich ihren großen Traum von einer eigenen Praxis erfüllen. Doch da hat Lillis großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, noch ein Wörtchen mitzureden. Und überhaupt, auch die drei weiteren Lamminger-Geschwister müssen erstmal in Lillis Pläne einwilligen: Bergretterin Becky (Sina Zadra, "Die Landarztpraxis"), ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer), und dann wäre da noch ihre große Schwester Julia (Rike Schmid), mit der Lilli seit vielen Jahren keinen Kontakt hat und die den Hof am liebsten schnell verkaufen würde.

Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft im Sonnenhof schöpft Lilli Kraft bei einer Bergwanderung und trifft unterwegs den charmanten Sebastian (Max Alberti). Eine magische Begegnung, die beiden nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.