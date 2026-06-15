Beatrice Egli gibt ihr Schauspiel-Debüt in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Sie begeistert seit Jahren ein Millionen-Publikum als Sängerin, Entertainerin und Moderatorin. Jetzt schlägt das schweizerische Multitalent Beatrice Egli ein weiteres Kapitel auf: In "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" übernimmt die 37-Jährige ihre erste fiktionale Schauspielrolle.

Für Beatrice Egli ist das ein besonderer Meilenstein. "In den vergangenen Jahren durfte ich vor der Kamera viele unterschiedliche Momente erleben - immer als ich selbst. Nun die Möglichkeit zu haben, eine Figur zu verkörpern und in eine neue Rolle einzutauchen, ist für mich etwas ganz Besonderes."

Es ist eine spannende Herausforderung, die großen Respekt verlangt, mir aber gleichzeitig unglaublich viel Freude bereitet.

Diese Rolle führt den Schlagerstar vor die Traumkulisse der bayrischen Alpen

Als die Schweizerin Céline Huber (Beatrice Egli) überraschend im Sonnenhof in Weilhausen auftaucht, ist die Freude bei Lilli Lamminger (Pina Kühr) groß. Die beiden Frauen verbindet seit der gemeinsamen Hotelfach-Ausbildung eine langjährige Freundschaft. Mit ihrer herzlichen Art bringt Céline frischen Wind in den Sonnenhof und gewinnt schnell das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Doch Lilli spürt, dass hinter dem strahlenden Lächeln ihrer Freundin mehr steckt. Sie erkennt als Einzige: Céline belastet etwas und sie ist nicht zufällig nach Weilhausen gekommen.

"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" startet am Montag, 29. Juni 2026, in SAT.1 und auf Joyn, produziert von Filmpool Entertainment. Die Folgen mit Beatrice Egli laufen im Spätsommer.