Sie feiert ihre Rückkehr
Liebes-Comeback? Caroline Frier macht Visite in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Einmal Schliersee, immer Schliersee: Caroline Frier kehrt in ihrer Paraderolle als Dr. Sarah König an den vielleicht schönsten See Deutschlands zurück. Dabei trifft sie auch auf ihren Ex Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck). Bahnt sich da ein Liebes-Comeback an?
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Lilli Lamminger will nach dem Tod ihrer Eltern den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Doch zuvor müssen ihre Geschwister zustimmen: Konstantin, Becky, Freddy, und Lillis große Schwester Julia, die den Hof so schnell wie möglich verkaufen möchte. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft trifft Lilli auf den charmanten Sebastian. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.
Caroline Frier kommt zurück an den Schliersee
In den weißen Arztkittel schlüpft die Sarah-König-Darstellerin ab Donnerstag, 10. September, in der SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Über das Wiedersehen in ihrer Serienheimat sagt die 43-Jährige: "Es war wahnsinnig schön, alle am Set wiederzusehen und auch einen Einblick in den für mich neuen Sonnenhof zu bekommen. Und so viel darf ich verraten: Die Geschichte von Sarah und Fabian ist noch nicht zu Ende geschrieben."
Darauf können sich die Fans freuen
Ärztin Dr. Sarah König macht Visite in ihrer alten Wahl-Heimat am Schliersee. Warum? Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) hat in der Praxis im Sonnenhof den Verdacht, dass sich eine Patientin mit einer Mutation des West-Nil-Virus infiziert haben könnte. Und genau zu diesem Virus forscht Dr. Sarah König in Mailand.
Bei ihrem Besuch am Schliersee trifft Sarah nicht nur auf Ella und lang vermisste Freunde wie Max (Alexander Koll) und Isa (Diane Willems), sondern auch auf den Mann, an den sie einst ihr Herz verloren hat: Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck). Kommen beim Wiedersehen die alten Gefühle wieder hoch?
Verkürze dir die Wartezeit auf Dr. Sarah Königs Rückkehr am Schliersee mit dem Original. Die "Landarztpraxis" kannst du jederzeit auf Joyn streamen.
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