Ab 27. Juli Wochen-Vorschau für "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Lilli und Sebastian kommen sich gefährlich nahe! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nina K. Als Lilli (Pina Kühr) alles zu viel wird, ist Sebastian (Max Alberti) für sie da. Bild: Joyn

Lilli sucht Trost bei Sebastian, Julia muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen und zwischen Ella und Konstantin entsteht eine Spannung, die beide spüren. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis - Team Sonnenhof" siehst du ab 27. Juli in SAT.1 und auf Joyn.

Ab dem 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Lillis (Pina Kühr) Geheimnis mit Sebastian (Max Alberti) der drohenden Zwangsveräußerung des Sonnenhofs belastet die beiden immer mehr. Während sie versuchen, heimlich einen Rettungsplan zu entwickeln, wächst Julias (Rike Schmid) Misstrauen, weil sie langsam spürt, dass ihr etwas verheimlicht wird. Die ständige Nähe zwischen Lilli und Sebastian sowie Geständnisse in Betrunkenem Zustand machen die Situation nur noch komplizierter. Dann steht Julia vor einer großen Entscheidung: Weilhausen oder Düsseldorf? Währenddessen werden Marcs (Florian Maria Sumerauer) Gefühle für seine beste Freundin Lilli immer stärker. Er erkennt, dass sie mehr für ihn ist, spürt aber gleichzeitig die Angst, ihre Freundschaft könnte dadurch kaputt gehen Ein scheinbar perfekter Moment für ein Geständnis bewirkt jedoch genau das Gegenteil von dem, was er sich erhofft hatte: ein Kommentar von Lilli vergrößert seine Unsicherheit nur noch mehr. In der Praxis müssen Ella (Nina Schmieder) und Konstantin (Michael Epp) ein medizinisches Rätsel lösen. Die gemeinsame Arbeit zwingt sie zur Kooperation. Zwischen den beiden entwickelt sich eine spürbare, flirtende Dynamik, auch wenn Ella versucht, sich auf eine rein berufliche Ebene zu beschränken. Auch am Sonnenhof selbst entstehen neue Gefühle. Nach der Ankunft von Jaspar (Daan Lennard Liebrenz) verguckt sich Fanny (Luna Winter) immer mehr in ihn in ihn - muss aber enttäuscht feststellen, dass Jaspar eigentlich nur Interesse an ihrer besten Freundin hat.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Folgen erscheinen in der Woche ab 27. Juli: Montag: "Nicht ablenken lassen" (Folge 21)

Dienstag: "Mein lieber Herr Gesangsverein" (Folge 22)

Mittwoch: "Gefühlskrise" (Folge 23)

Donnerstag: "Eine Schulter zum Anlehnen" (Folge 24)

Freitag: "Vertrauen ist gut …" (Folge 25)

Montag, 27. Juli: "Nicht ablenken lassen" (Folge 21) Langsam beginnt Lillis Optimismus zu bröckeln: Der Sonnenhof braucht dringend mehr Einnahmen und Buchungen, sonst droht den Lammingers die Schließung des Locals. Doch ihr Sohn Jaspar hat einen Vorschlag: Der Sonnenhof braucht einen besseren Social‑Media‑Auftritt und wer wäre da geeigneter als er, der ohnehin die ganze Zeit am Handy ist und sich bestens auskennt? Für gute Bilder ist natürlich Fanny die richtige Ansprechpartnerin, und Jaspar macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Zwischen Sebastian und Julia kehrt nach seiner Notlüge überraschend Harmonie ein. Der gemeinsame Ausflug zum Bergsee tut beiden gut, und Julia fragt sich, warum sie das nicht schon früher gemacht haben - während Sebastian genau weiß, warum. Doch der idyllische Moment wird plötzlich unterbrochen, als Julia einen dringenden Anruf aus ihrer Kanzlei erhält: Sie muss sofort zurück nach Düsseldorf. Währenddessen ringt Marc mit sich und seinen Emotionen. Er spürt immer deutlicher, dass er dabei ist, Gefühle für Lilli zu entwickeln. Er vertraut seinem Vater an, dass er sich ihr bald öffnen will. Doch als sich ein scheinbar perfekter Moment dafür ergibt, sagt Lilli etwas völlig Unerwartetes, das sein Gedankenkarussell nur noch weiter antreibt. In der Praxis ist sich Feli (Fenja Gerhardter) weiterhin sicher: Konstantin findet Ella gut. Ella streitet das vehement ab und genießt die unkomplizierte Zusammenarbeit. Doch als Konstantin sie immer wieder mit Lob überschüttet, wird sie unsicher: Könnte Feli doch recht haben? Selbst als ihre Geschwister Isa (Diane Willems) und Fabian (Oliver Franck) sie in der Mittagspause besuchen, erleben sie einen überraschend zuvorkommenden Konstantin, was auch bei ihnen eine Vermutung aufkommen lässt.

Folge 21 ist ab 27. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Nicht ablenken lassen! Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dienstag, 28. Juli: "Mein lieber Herr Gesangsverein" (Folge 22) Die Lamminger‑Geschwister machen sich Sorgen: Was bedeutet Julias kurzfristige Rückkehr nach Düsseldorf für sie und Sebastian? Schließlich hat er sich am Sonnenhof gerade so gut eingelebt. Lilli hofft, dass die beiden ihre Probleme lösen können, obwohl sie sich immer wieder eingestehen muss, dass ihr Sebastian selbst nicht aus dem Kopf geht. Nach einer Gesangsprobe des Männerchors, bei der auch Sebastian und Marc mitmachen, sitzen danach alle noch im Sonnenhof auf ein paar Bier zusammen. Im Laufe des Abends wird Sebastian immer betrunkener und gesteht Lilli Dinge, die er im nüchternen Zustand wohl nie preisgegeben hätte. Julia selbst erklärt Sebastian am Telefon, dass sie nun wieder präsenter in ihrer Kanzlei sein muss, um eine Chance auf die Partnerschaft zu haben. Was bedeutet das für ihre Zukunft in Weilhausen? In der Praxis kommt es inzwischen immer häufiger zu Neckereien und provokanten Situationen zwischen Ella und Konstantin. Gleichzeitig beschäftigt sie ein medizinisches Rätsel: Immer mehr Patient:innen kommen mit den gleichen, unerklärlichen Symptomen. Ella holt sich Hilfe von Fabian und Isa, und gemeinsam mit Konstantin grübeln sie über die mögliche Ursache. Bei den Bergrettern gerät Beckys (Sina Zadra) Kollege Noah (Florian Wünsche) während eines Rettungseinsatzes in eine gefährliche Situation, doch Becky zögert keine Sekunde und ist sofort zur Stelle. Nach diesem Vorfall scheint es, als würden die beiden sich endlich annähern, Noah ist voller Dankbarkeit für Beckys schnelles Handeln.

Folge 22 ist ab 28. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Mein lieber Herr Gesangsverein Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mittwoch, 29. Juli: "Gefühlskrise" (Folge 23) Lilli konnte kaum schlafen, Sebastians betrunkenes Geständnis über seine Ehekrise mit Julia ließ sie einfach nicht mehr los. Als sie ihn am nächsten Tag darauf anspricht, blockt er sofort ab und tut so, als sei alles in bester Ordnung - was Lilli nur noch mehr verwirrt. Doch eigentlich steckt Sebastian selbst in einem riesigen Gefühlschaos: Julias Abwesenheit und seine ständigen Gedanken an Lilli bringen ihn dazu, alles zu hinterfragen. Was bedeutet Lillis Nähe für ihn? Und was heißt es für seine Ehe, wenn Julia wirklich wieder zurück nach Düsseldorf ziehen will? Auch in der Praxis bleibt es angespannt: Ella und Konstantin ziehen bei der Suche nach der Ursache für die seltsame Krankheitswelle in Weilhausen an einem Strang. Während eines gemeinsamen Essens im Sonnenhof macht Konstantin sogar auf seine Art und Weise deutlich, dass er sich mehr vorstellen könnte - doch Ella stellt klar: Für sie ist die Beziehung rein beruflich. Fanny blüht derweil in der Zusammenarbeit mit Jaspar am Social‑Media‑Auftritt des Sonnenhofs auf. Ihr Vater Marc macht sich jedoch Sorgen, denn er spürt, dass Fanny sich in Jaspar verliebt hat, während dieser offenbar nur Augen für ihre beste Freundin Tina hat. Soll Marc sich einmischen? Als Jaspar Fanny sogar über Tina ausfragt, macht es langsam Klick bei Fanny. Für zusätzliche Aufregung sorgt die Nachricht, dass eine Restaurantkritikerin in der Gegend ist. Feli vermutet, dass sie auch den Sonnenhof testen könnte und warnt Freddy (Tobias Schäfer). Sofort schmiedet die Familie Lamminger einen Plan und als Freddy vor lauter Druck fast die Nerven verliert, ist Feli zur Stelle, um ihn zu beruhigen.

Folge 23 kannst du am 29. Juli um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Gefühlskrise Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Donnerstag, 30. Juli: "Eine Schulter zum Anlehnen" (Folge 24) Als Jaspar vorschlägt, mit Fanny zum Lasertag zu gehen, ist diese sofort begeistert. Doch als er beiläufig erwähnt, dass sie auch Tina fragen soll, ist ihre Freude auf einen Schlag verschwunden. Fanny macht sich schnellstmöglich vom Acker und sowohl Marc als auch Lilli wird klar, was da gerade passiert - nur Jaspar steht auf dem Schlauch. Währenddessen ist Julia überzeugt, dass sie nach Düsseldorf zurückkehren müssen, um ihren Job zu retten. Doch Sebastian macht ihr deutlich, dass er nicht mehr in seiner alten Heimat leben möchte. Später versucht Becky, ihre Schwester von den Vorzügen des Sonnenhofs zu überzeugen und sie zum Bleiben zu bewegen. Julia steht damit vor der schwierigen Wahl: Karriere oder Ehemann? Konstantin gibt derweil nicht auf und macht Ella immer wieder klar, dass zwischen ihnen doch mehr laufen könnte. Obwohl sie sein Verhalten frech und unpassend findet, muss sie sich eingestehen, dass er mehr in ihren Gedanken präsent ist, als ihr lieb ist. Freddy und Sebastian arbeiten unterdessen fieberhaft an neuen Nachspeisen für das Restaurant, denn sie rechnen weiterhin mit dem Besuch der Hotelkritikerin.

Folge 24 ab 30. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Eine Schulter zum Anlehnen Verfügbar auf Joyn Folge vom 30.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du mehr davon! Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis. Joyn als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Freitag, 31. Juli: "Vertrauen ist gut …" (Folge 25) Julia und Sebastian haben eine Entscheidung getroffen: Sie wollen eine Fernbeziehung führen. Während Julia wieder in Düsseldorf arbeitet, bleibt Sebastian in Weilhausen. So hoffen beide, ihre Träume verfolgen und trotzdem als Paar funktionieren zu können. Lilli freut sich für ihre Schwester, hat aber gleichzeitig Angst, dass es ihr schwerfallen wird, Sebastian zu vergessen, wenn sie ihn jeden Tag sieht. Als die beiden kurz darauf gezwungenermaßen gemeinsam die Küche schmeißen müssen, kommen sie sich gefährlich nahe - und ausgerechnet in diesem Moment platzt Julia herein. Sie schöpft einen Verdacht und stellt danach sogar Sebastian zur Rede. Auch zwischen Ella und Konstantin knistert es weiter. Das Flirten geht in die nächste Runde, und langsam wird es immer offensichtlicher, dass etwas zwischen ihnen in der Luft liegt. Währenddessen versucht Freddy, Feli auf andere Gedanken zu bringen, nachdem Josie (Lili-Mari Budach) ihren Besuch mal wieder abgesagt hat. Gemeinsam machen sie sich im Wald auf die Suche nach Otter‑Babys. Doch dann der Schock: Die Kette, die Feli erst kürzlich von Josie geschenkt bekommen hat, ist plötzlich verschwunden. Feli gerät in Panik, doch Freddy setzt alles daran, um sie und die Kette zu finden. Dabei kommen sie sich immer wieder sehr nahe .

Folge 25 ab 31. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Vertrauen ist gut … Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Fazit der Redaktion: Auch in der fünften Woche kochen im "Team Sonnenhof" die Emotionen hoch. Während Lillis und Sebastians Geheimnis wie ein Schatten über den Beteiligten liegt, kämpfen die Charaktere mit verbotenen Gefühlen und der Frage, wem sie wirklich vertrauen können. Der Sonnenhof selbst wird dabei immer mehr zur Bühne für große Entscheidungen, die alles verändern könnten.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnehof" jetzt streamen