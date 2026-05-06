Malerische Bergkulisse, fünf ungleiche Geschwister und eine neue Praxis: SAT.1 eröffnet im Sommer "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof".

Darum geht es in "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Lilli Lamminger (Pina Kühr) verfolgt nach dem Tod ihrer Eltern ein mutiges Ziel: Sie möchte den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Für die dazugehörige Praxis gibt es bereits eine perfekte Lösung. Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) ist aus Australien zurück und will sich nach der Trennung von Chris endlich ihren großen Traum von einer eigenen Praxis erfüllen. Doch da hat Lillis großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, noch ein Wörtchen mitzureden. Und überhaupt, auch die drei weiteren Lamminger-Geschwister müssen erst mal in Lillis Pläne einwilligen: Bergretterin Becky (Sina Zadra), ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer), und dann wäre da noch ihre große Schwester Julia (Rike Schmid), mit der Lilli seit vielen Jahren keinen Kontakt hat und die den Hof am liebsten schnell verkaufen würde. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft im Sonnenhof schöpft Lilli Kraft bei einer Bergwanderung und trifft unterwegs den charmanten Sebastian (Max Alberti). Eine Begegnung, die beiden nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie ahnen nicht, dass sie sich schon bald wiedersehen werden, denn Sebastian ist Julias Ehemann.