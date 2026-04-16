Überraschungsauftritt in der "Landarztpraxis": Singer-Songwriter Florian Künstler spielt sich in der neuen Folge der Arzt-Serie selbst und taucht plötzlich als prominenter Patient in Wiesenkirchen auf.

Sänger Florian Künstler spielt sich in der "Landarztpraxis" selbst

Dieser Patient löst in der "Landarztpraxis" helle Begeisterung aus: Sänger Florian Künstler steht plötzlich in der Anmeldung. Der Popstar hat einen überraschenden Gastauftritt in der Serie. Zu sehen ist das am heutigen Dienstag (14. April, 19 Uhr) in SAT.1 und auf Joyn.

In der Szene sind Feli (Fenja Gerhardter) und Resi (Marion Mathoi) sofort hin und weg, als der berühmte Patient auftaucht. Sie sind Fans seiner Musik. Florian Künstler klagt in der Praxis über Halsschmerzen und wird sofort eingeschoben.

Wie aber kam es zu diesem Gastauftritt? Der 41-Jährige hatte selbst die Idee. Weil in einem Trailer für die "Landarztpraxis" sein Song "Weiße Haare" zu hören war, fragte er in einem Post auf Instagram (Account: @floriankunstler) nach: "Wann bekomme ich eine Gastrolle?" Und tatsächlich wurde die Idee in die Tat umgesetzt.