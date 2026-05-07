Man muss ganz genau hinschauen Rea Garvey: Dieser "Landarztpraxis"-Star war in seinem Musikvideo Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Sina Zadra steht nicht nur für Serien und Filme vor der Kamera, sondern immer wieder auch in Musikvideos. Bild: IMAGO/Eibner

Fans der beliebten SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" kennen Sina Zadra als Bergretterin Becky. Die wenigsten dürften jedoch wissen, dass die Schauspielerin bereits Jahre vor ihrem Serienerfolg an der Seite von Sänger Rea Garvey zu sehen war.

Abitur, Psychologiestudium, Tätigkeit im Maßregelvollzug, Job als Model, Schauspielerei – die Sina Zadras Karriere ist alles andere als gewöhnlich. Nachdem die Hamburgerin mit 16 Jahren von einer Modelagentin beim Shoppen entdeckt wurde, hat sie erst noch "etwas Vernünftiges" gelernt, bevor es sie dann doch endgültig vor die Kamera zog. Als angehende Schauspielerinnen trat Zadra in mehreren Musikvideos auf – meist ohne, dass sie erkannt wird.

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Versteckter Auftritt im Musikvideo Sänger Rea Garvey veröffentlichte 2018 den Song "Kiss Me", eine Pop-Nummer mit eingängigem Refrain und cineastischem Musikvideo, das ihn bei Proben, während Auftritten und dazwischen zeigt. Mittendrin: Schauspielerin Sina Zadra. Um sie zu entdecken, muss man allerdings ganz genau hinschauen. Die "Landarztpraxis"-Darstellerin hat keinen großen Solo-Auftritt, sondern taucht nur in kurzen Sequenzen auf. Selbst Fans identifizieren sie erst beim zweiten oder dritten Hinsehen. In einigen Szenen ist sie nur für wenige Augenblicke zu sehen. Vor allem Zuschauer:innen, die Sina Zadra erst durch ihre Serienrolle kennengelernt haben, dürften überrascht sein.

Von Musikvideos zu erfolgreichen TV-Produktionen Der kurze Auftritt in "Kiss Me" ist nur einer von mehreren musikalischen Produktionen, in denen Sina Zadra mitwirkte. Seit 2017 steht die Schauspielerin vor der Kamera, hat in Filmen wie "Beck ist back" oder "Praxis mit Meerblick" mitgespielt, aber eben auch in Musikvideos von Rea Garvey, Max Giesinger und Madsen. Heute kennen sie viele aus "Die Pfefferkörner", "Inga Lindström" oder "Die Landarztpraxis". Gerade bei Schauspieler:innen kommt es häufig vor, dass ältere Auftritte erst Jahre später wiederentdeckt werden. Musikvideos sind dabei oft ein spannendes Detail in der Karriere vieler Stars.

Sina Zadra in "Die Landarztpraxis" Die meisten Fans dürfte Zadra mittlerweile durch ihre Rolle in der "Landarztpraxis" gewonnen haben. In der dritten Staffel stößt sie als Becky Lamminger zum Hauptcast dazu. Sie arbeitet als Bergretterin in Ausbildung und ist die Exfreundin von Basti (Simon Lucas Zeller). Zum Ende der Staffel verlässt sie die Serie allerdings wieder. Ihre Figur geht für eine Stelle in die Schweiz. "Die Landarztpraxis" zählt inzwischen zu den erfolgreichsten deutschen Vorabendformaten und konnte sich eine treue Fangemeinde aufbauen. Viele Fans verfolgen nicht nur die aktuellen Geschichten der Figuren, sondern interessieren sich auch für das Privatleben und die früheren Projekte der Darsteller:innen. Der kurze Auftritt im Musikvideo von Rea Garvey füttert also genau diese Neugier des Publikums.

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