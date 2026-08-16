TV-Ikone wettert gegen Altersdiskriminierung
Désirée Nick will erneut in den "Playboy": "Spannend wird es erst ab 60"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Kurz vor ihrem 70. Geburtstag kündigt Désirée Nick eine zweite Fotostrecke im "Playboy" an. Für die Entertainerin geht es dabei um mehr als freizügige Bilder …
Désirée Nick will erneut für den "Playboy" vor die Kamera treten. "Im September wird es im Playboy eine zweite Strecke mit mir geben", erklärte sie gegenüber "TAG24". Dann erscheint die Oktober-Ausgabe des Magazins. Am 30. September feiert die Entertainerin, die zuletzt in "Die Realitystar Academy" als Direktorin auftrat, ihren 70. Geburtstag.
Schon 2023 schrieb Désirée Nick Geschichte
Es ist nicht das erste Mal. Bereits vor drei Jahren, noch vor ihrer Teilnahme als Kandidatin bei "Promi Big Brother", ließ sich Nick für den "Playboy" fotografieren. Damals war sie 66 Jahre alt und war damit das älteste Covermodel der deutschen Ausgabe. Schon damals verstand sie die Bilder als Zeichen gegen Altersdiskriminierung. Frauen würden in der zweiten Lebenshälfte oft erst richtig aufblühen, so erklärte sie.
Ich sah nie besser aus als heute.
Nach eigener Aussage erreichte Nick mit der ersten Fotostrecke vor allem Frauen ihrer Generation. Viele hätten sich durch ihren selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Körper ermutigt gefühlt. Kurz vor ihrem runden Geburtstag fällt ihr persönliches Fazit entsprechend deutlich aus: "Ich sah nie besser aus als heute."
"Spannend wird es doch erst ab 60"
Dass junge Frauen sich nackt abbilden lassen, hält die Kabarettistin für langweilig. "Was soll daran spannend sein, wenn eine junge Frau sich nackig macht? Spannend wird es doch erst ab 60", sagt sie.
"Playboy" hält sich noch bedeckt
Ob die angekündigten Fotos bereits entstanden sind, ließ Nick offen. Auch das Magazin hat die neue Fotostrecke bislang nicht ausdrücklich bestätigt. "Playboy"-Chefredakteur Florian Boitin bezeichnete die Entertainerin gegenüber "Bild" jedoch als außergewöhnliche Frau. Zu weiteren Plänen mit Nick wolle er sich nicht äußern.
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