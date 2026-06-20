Von der Schulbank in die erste Show
"Realitystar Academy"-Gewinnerinnen: Sie machen jetzt bei "Forsthaus Rampensau Germany" mit
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Die Realitystar Academy
Vom Rookie zum Forsthaus-Star: Wer gewinnt "Die Realitystar Academy" 2026?
Videoclip • 09:15 Min • Ab 12
Nach zwanzig Folgen steht jetzt fest: Zwei Kandidatinnen haben sich bis zum Ende der "Realitystar Academy" durchgekämpft und können sich als Gewinnerinnen der Joyn-Show freuen, als Wildcard-Kandidatinnen ins "Forsthaus Rampensau Germany" zu ziehen.
"Realitystar Academy"-Finale mit Überraschung
In der finalen Folge der "Realitystar Academy" darf sich zunächst Lilli über den Sieg freuen. Doch dann kommt noch eine Überraschung: Auch Jessica bekommt eine Krone von Direktorin Désirée Nick aufgesetzt und kann es kaum glauben. Die Enttäuschung steht den weiteren Finalist:innen Jermaine und Flocke-Ex Melissa ins Gesicht geschrieben. Doch sie freuen sich dennoch für ihre Mitstreiterinnen.
Die ersten Kandidatinnen für "Forsthaus Rampensau Germany"
Wenn das Echo durch die Alpen hallt, ist klar: Das "Forsthaus Rampensau Germany" ist wieder da! Wann die neue Staffel startet, ist noch nicht bekannt. Aber zwei Kandidatinnen wissen schon, dass sie dabei sind: Die beiden Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" Lilli und Jessica dürfen sich dem Kampf um den Titel der größten Rampensau neben weiteren Reality-Stars stellen.
Forsthaus Rampensau Germany
Forsthaus Rampensau Germany
Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue?
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Finale Folge von der "Realitystar Academy" verpasst?
Die Realitystar Academy
Die Realitystar Academy
Was braucht es wirklich, um Realitystar zu werden? Drama oder Disziplin? Charisma oder eine messerscharfe Zunge? In der Reality-Show "Die Realitystar Academy" sucht Reality-Queen Désirée Nick die neue Reality-Elite von morgen.
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