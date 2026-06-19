Von der Schulbank direkt in die erste Show "Realitystar Academy"-Gewinnerinnen: Sie sind jetzt bei "Forsthaus Rampensau Germany" dabei Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Die Realitystar Academy Vom Rookie zum Forsthaus-Star: Wer gewinnt "Die Realitystar Academy" 2026? Videoclip • 09:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach zwanzig Folgen steht jetzt fest: Zwei Kandidatinnen haben sich bis zum Ende der "Realitystar Academy" durchgekämpft und können sich als Gewinnerinnen der Joyn-Show freuen, als Wildcard-Kandidatinnen ins "Forsthaus Rampensau Germany" zu ziehen.

"Realitystar Academy"-Finale mit Überraschung In der finalen Folge der "Realitystar Academy" darf sich zunächst Lilli über den Sieg freuen. Doch dann kommt noch eine Überraschung: Auch Jessica bekommt eine Krone von Direktorin Désirée Nick aufgesetzt und kann es kaum glauben. Die Enttäuschung steht den weiteren Finalist:innen Jermaine und Flocke-Ex Melissa ins Gesicht geschrieben. Doch sie freuen sich dennoch für ihre Mitstreiterinnen.

Die ersten Kandidatinnen für "Forsthaus Rampensau Germany" Wenn das Echo durch die Alpen hallt, ist klar: Das "Forsthaus Rampensau Germany" ist wieder da! Wann die neue Staffel startet, ist noch nicht bekannt. Aber zwei Kandidatinnen wissen schon, dass sie dabei sind: Die beiden Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" Lilli und Jessica dürfen sich dem Kampf um den Titel der größten Rampensau neben weiteren Reality-Stars stellen.

3 Staffeln Forsthaus Rampensau Germany Forsthaus Rampensau Germany Neun Promi-Paare bringen das idyllische Kärnten gewaltig ins Wanken. Welche von ihnen erobern das Selbstversorger-Forsthaus und werden Deutschlands Rampensäue? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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Finale Folge von der "Realitystar Academy" verpasst? Ganze Folge Die Realitystar Academy Die große Diplomvergabe Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen