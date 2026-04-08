Der erste Jahrgang
"Realitystar Academy": Haben diese Kandidatinnen und Kandidaten das Zeug zum TV-Star?
Aktualisiert:von Tina Lilian
Wer ist der neue Stern am Reality-Himmel? Rektorin Désirée Nick überwacht gemeinsam mit Assistent Gigi Birofio die Ausbildung der Reality-Nachwuchstalente. Diese 18 Studenten und Studentinnen wollen ihr Potential unter Beweis stellen und drücken wieder die Schulbank.
"Die Realitystar Academy": Hier bekommt der Nachwuchs eine knallharte Ausbildung
Wer das neue Gesicht im Reality-TV werden will, muss erst mal beweisen, dass er oder sie es drauf hat. In der "Realitystar Academy" werden die Newbies in den Fächern Deutsch, Geschichte, Biologie, Sport und Sozialkunde geprüft - natürlich mit Lerninhalten, die auf das zukünftige Leben als Reality-Star abgestimmt sind. Statt 1+1 stehen hier unter anderem Gossip-Kenntnisse, Flirt-Training und freizügige Selbstinszenierung auf dem Lehrplan. Wer nimmt die Herausforderung an und geht zurück in die Schule?
Wir suchen keine Eintagsfliegen, sondern Persönlichkeiten mit Substanz, ungeschliffene Talente, aus denen funkelnde Diamanten werden können.
Diese 18 Studierende wollen den Abschluss machen
Wer alle Herausforderungen meistert, blaue Briefe abwehrt und die Abschlussprüfung besteht, holt sich den Sieg und eine Wildcard für die nächste Staffel "Forsthaus Rampensau Germany". Neun Girls und neun Boys wollen zurück ins Klassenzimmer und magna cum laude abschließen.
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Die Studentinnen der Realitystar Academy
Jamie-Lee Lola aus München (22)
Lilli aus Berlin (26)
Emily aus Mallorca (22)
Jessica aus Darmstadt (26)
Melissa aus Berlin (27)
Vanessa aus Göttingen (28)
Faith aus Wien (23)
Leila aus München (21)
Jennifer aus Witten (26)
Die Studenten der Realitystar Academy
James aus Berlin (29)
Darius aus Hamburg (30)
Lukas aus Köln (25)
Jermaine-Price aus Karlsruhe (20)
Kenan aus Regensburg (28)
Florian aus Berlin (28)
Berkan aus Berlin (26)
Christopher aus Borken (32)
Bennj aus München (25)
Es kann allerdings sein, dass das nicht alle Studierenden sind. Schließlich gibt es an jeder Universität auch hin und wieder mal Austauschstudenten und -studentinnen ...
"Die Realitystar Academy" läuft ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.
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