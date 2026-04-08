Wer ist der neue Stern am Reality-Himmel? Rektorin Désirée Nick überwacht gemeinsam mit Assistent Gigi Birofio die Ausbildung der Reality-Nachwuchstalente. Diese 18 Studenten und Studentinnen wollen ihr Potential unter Beweis stellen und drücken wieder die Schulbank.

"Die Realitystar Academy": Hier bekommt der Nachwuchs eine knallharte Ausbildung

Wer das neue Gesicht im Reality-TV werden will, muss erst mal beweisen, dass er oder sie es drauf hat. In der "Realitystar Academy" werden die Newbies in den Fächern Deutsch, Geschichte, Biologie, Sport und Sozialkunde geprüft - natürlich mit Lerninhalten, die auf das zukünftige Leben als Reality-Star abgestimmt sind. Statt 1+1 stehen hier unter anderem Gossip-Kenntnisse, Flirt-Training und freizügige Selbstinszenierung auf dem Lehrplan. Wer nimmt die Herausforderung an und geht zurück in die Schule?