Gefeierte TV- und Theater-Ikone kontert Ageism "Ich bin eine Galionsfigur": Désirée Nick kämpft gegen Alters-Bashing im Reality-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Désirée Nick, Autorin und Entertainerin, scheut sich nicht davor, sich für Themen starkzumachen. Bild: IMAGO/Stephan Wallocha

Reality-TV lebt von Schlagzeilen, Konflikten und Polarisierung. Kaum jemand beherrscht dieses Spiel so souverän wie Désirée Nick, die aktuell als strenge Direktorin den TV-Nachwuchs in der "Realitystar Academy" schult. Die Entertainerin hat gerade wieder über Ageism in der gesamten Branche und ihre persönliche Verbindung zur LGTBQ+-Community gesprochen. Darum sieht sie sich als "Galionsfigur" einer oft übersehenen Generation.

Die Schauspielerin und Moderatorin macht aus ihrem Alter kein Geheimnis. Im Gegenteil, für Désirée Nick ist Transparenz ein Statement. Im Podcast "$hz wir müssen reden" spricht Nick mit Moderatorin Kim über ihre spannende Vergangenheit und wie sie zur Ikone einer ganzen Community wurde.

"Entweder alt werden oder jung sterben" Désirée Nick ist und war nie leise oder zurückhaltend, weder auf der Bühne noch in Reality-TV-Formaten, wie "Promi Big Brother", wo sie 2025 als erste Bewohnerin zweimal in die WG des großen Bruders ziehen durfte, oder auch "Promis unter Palmen". Die ehemalige Tänzerin hat eine Meinung und die darf jeder hören. Auch im Gespräch mit Podcasterin Kim Viktoria Koch nimmt sie kein Blatt vor den Mund. "Du bist die älteste Gästin bisher in dem Podcast. Das darf man doch sagen, oder?", fragt Kim. Und natürlich lässt die schlagfertige Antwort nicht lange auf sich warten. Nick kontert: "", kontert Nick.

Ja, entweder alt werden oder jung sterben! Désirée Nick

"Es setzen sich ja sehr viele ein für Bodyshaming, Transition, alles Mögliche, aber wo ist der Hashtag "#Ageism"? Der ist komplett unterrepräsentiert, weil der einfach keine Lobby hat. Von daher bin ich eine Galionsfigur, ich bin eine Kämpferin, ich bin eine Piratin, die als erste neue Ufer erklimmt, um Aufmerksamkeit für eine Generation zu sähen, die immerhin 32 Millionen Mitglieder hat", sagt Désirée Nick, die sich schon länger über Altersdiskriminierung in der Branche beschwert. Mit dieser Aussage positioniert sich die Unterhaltungskünstlerin nochmals klar gegen die Benachteiligung älterer Menschen, besonders im Fernsehen. Ob in der Schauspielerei oder im Reality-TV werden ältere Frauen oft belächelt oder auf Klischees reduziert. Es ist kein neues Phänomen, aber eines, das sich in den letzten Jahren immer stärker durchgesetzt hat. Dass sie selbst weiterhin präsent ist, sieht sie deshalb auch als gesellschaftliches Statement.

Von der LGTBQ+-Ikone zur Stimme gegen Ageism Seit Jahrzehnten gilt Désirée Nick als feste Größe in der queeren Szene. Im Podcast erinnert sie daran, wie eng ihre Karriere von Anfang an mit der Community verbunden war. "Nachdem ich nachdem die Mauer fiel, anfing aufzutreten mit meinen Personality Show, da kam die Community zu mir und fand meine Shows mega cool. Die Homosexuellen haben bei meinen ersten Auftritten meinen künstlerischen Ausdruck, meinen Vibe, meine Message, meinen Humor, meinen Sarkasmus nicht missverstanden, sondern dankbar angenommen." Bis heute bleibt die Verbindung eng. Für Nick war ihr Engagement nie bloß Imagepflege. "Ich habe seit jeher für die Rechte von Menschen gekämpft, die mich eigentlich gar nichts angehen. Ich habe mich für etwas eingesetzt, was mich selber gar nicht betrifft. Aus Überzeugung", so die Entertainerin. Und weiter: "Ich denke einfach bei jedem Mensch – egal welche Hautfarbe, Figur, sexuelle Orientierung – das ist dein Leben."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Désirée Nick und das Reality-TV Auch mit Reality-Formaten wird Désirée Nick seit Jahren eng verbunden. Ob Dschungelcamp, "Promi Big Brother" oder Talkformate – die Entertainerin hat das Genre über Jahrzehnte mitgeprägt. Besonders ihre scharfen Kommentare und ihre direkte Art machten sie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Dabei nutzt sie ihre öffentliche Rolle inzwischen zunehmend, um gesellschaftliche Themen anzusprechen. Im Podcast macht sie deutlich, dass sie den Kampf gegen Altersdiskriminierung ähnlich ernst nimmt wie ihren früheren Einsatz für Akzeptanz und Vielfalt.

Einfach mitquizzen - deine Meinung ist gefragt! Du bist absoluter Profi in Sachen "Désirée Nick"? Dann mach doch unser Quiz und sieh selbst, wie gut du die Direktorin der "Realitystar Academy" kennst! In der Reality Zone kannst du bei den heißesten Reality-Themen - nicht nur zur "Realitystar Academy" - mit diskutieren und deine Stimme abgeben - direkt in der Joyn-App!

Désirée Nick privat: Alles über ihren Sohn und Partner Privat hält Nick sich vergleichsweise bedeckt. Bekannt ist, dass sie einen Sohn hat, den sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Über ihn spricht sie nur selten in Interviews. Er soll ein bürgerliches Leben in Großbritannien führen, wo er ebenfalls aufs Internat gegangen ist. Vater ist Heinrich Prinz von Hannover, mit dem sie 17 Jahre liiert war. Über aktuelle Partnerschaften ist wenig bekannt. Vor einem Jahr machte sie öffentlich, dass es wieder jemanden gäbe, Details verriet sie jedoch nicht. In der Vergangenheit machte Nick einzelne Beziehungen öffentlich, heute schützt sie ihr Privatleben jedoch deutlich stärker. Statt Liebesgeschichten stehen ihre Bühnenprogramme, TV-Auftritte und gesellschaftliche Debatten im Mittelpunkt. Wenn du sie aktuell in ihrer Rolle als strenge Direktorin sehen möchtest, schau doch mal bei der "Realitystar Academy" rein. Entweder im TV auf ProSieben, immer donnerstags, direkt nach "Germany's next Topmodel", im kostenlosen Livestream auf Joyn oder aber zum Bingen auf Joyn.