TV-Highlight Das gab es noch nie bei den "Rosenheim-Cops"! Dieses Special lässt Fan-Träume wahr werden Veröffentlicht: Vor 9 Minuten von Johanna Grauthoff Seit 2002 begeistern "Die Rosenheim-Cops" viele Fans. Bild: ZDF und Linda Gschwentner

Ein Mordfall im Winter, vier Kommissare gemeinsam im Einsatz und jede Menge offene Fragen: "Die Rosenheim-Cops" sorgen mit ihrem neuen Winterspecial für Spannung - und überraschen dabei gleich mehrfach.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Ein Special, das alles anders macht Für Fans der Kultserie "Die Rosenheim-Cops" ist es eine echte Sensation: Nach dem Finale der Jubiläums-Staffel Ende März ist noch lange nicht Schluss. Stattdessen dürfen sich Zuschauer:innen in diesem Jahr auf ein ganz besonderes Special freuen - ein neues Winterspecial mit dem Arbeitstitel "Kalt erwischt". Die verlängerten Episoden zählen seit Jahren zu den Höhepunkten der Serie. Nach einer Pause 2025 kehrt das Format dieses Jahr endlich wieder zurück. Im Gegensatz zu den regulären 45-minütigen Folgen, die im Vorabendprogramm laufen, sind die Specials ganze 90 Minuten lang - fast wie ein eigenständiger Fernsehfilm. Das Besondere an dem neuen Special ist, dass erstmals alle vier Kommissar:innen gemeinsam vor der Kamera stehen. Während normalerweise im Wechsel ermittelt wird, werden die gewohnten Strukturen für diesen 90-Minüter erstmals komplett aufgebrochen. Sven Hansen (Igor Jeftić), Julia Beck (Michaela Weingartner), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Anton Stadler (Dieter Fischer) müssen gemeinsam einen verzwickten Mordfall lösen.

Mordfall im Schnee: Ein düsteres Winterrätsel Die Handlung von "Kalt erwischt" klingt zunächst fast idyllisch, entpuppt sich aber schnell als komplexer Kriminalfall. Im Zentrum steht der Tod einer Unternehmerin aus einer lokalen Schokoladenfabrik. Silke Fladerer-Stein, Chefin eines Familienunternehmens, wird an einem abgelegenen Ort überfahren aufgefunden. Doch schnell wird klar: Das war kein Unfall. Besonders brisant: Der Tatort liegt genau an der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern. Deshalb müssen sich die Ermittlerteams von Rosenheim und Passau zusammenschließen. Die vier Kommissar:innen teilen sich in Zweierteams auf und durchleuchten das Umfeld der Toten - mit immer neuen Wendungen. Warum hielt sich die Schwester des Opfers aus dem Familienunternehmen heraus? Weshalb engagierte die Unternehmerin vor ihrem Tod einen Privatdetektiv? Und was hat es mit der zweiten Leiche auf sich, die im Laufe der Ermittlungen auftaucht?

Abschied von Fanliebling Miriam Stockl verschiebt sich Während sich die Fans jetzt schon auf das Winterspecial freuen können, müssen sie sich gleichzeitig auf einen emotionalen Abschied einstellen - der allerdings später kommt als erwartet. Marisa Burger, die seit der ersten Folge als Polizeisekretärin Miriam Stockl zu sehen ist, wird die Serie nach rund 25 Jahren verlassen. Ursprünglich sollte ihre letzte Episode bereits am Ende der 25. Staffel laufen. Doch der Sender überraschte mit einem früheren Staffelfinale nach 23 Folgen - obwohl noch weitere Episoden produziert wurden. Die Abschiedsfolge bleibt weiterhin unter Verschluss und wird nun erst im Herbst zum Start der 26. Staffel ausgestrahlt. Im Winterspecial ist sie nicht mehr zu sehen. Die Spannung bei den Fans steigt damit weiter.