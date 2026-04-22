Michi-Mohr-Darsteller packt aus
Max Müller über Kollegen: Darum glaubt der "Rosenheim-Cops"-Star nicht an wahre Freundschaft
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Offene Worte von Max Müller: Der Schauspieler, der bei den "Rosenheim-Cops" seit einem Vierteljahrhundert den Polizeihauptmeister Michi Mohr spielt, erzählt in einem Interview, warum Freundschaften unter Schauspiel-Kolleg:innen seiner Ansicht nach nicht funktionieren.
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Warum "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller nicht an Freundschaften im Arbeits-Kosmos glaubt
Seit 25 Jahren ist er im Einsatz bei den "Rosenheim-Cops". Schauspieler Max Müller zählt zu den Urgesteinen in der ZDF-Krimiserie . Seit der ersten Folge spielt er den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Damit ist er neben Kollegin Karin Thaler der einzige Schauspieler aus der Serie, der von Beginn an mitwirkt - nachdem Marisa Burger kürzlich als Sekretärin Miriam Stockl ausgestiegen ist.
Offen spricht der 61-Jährige nun in einem Interview über Freundschaften und insbesondere über Freundschaften unter Kolleg:innen - und warum diese seiner Ansicht nach nicht funktionieren. "Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich", sagt Max Müller der Münchner "Abendzeitung".
Er erklärt: "Ich bin öfter von sogenannten Freunden ziemlich enttäuscht worden und diesbezüglich inzwischen sehr zurückhaltend." In seinem Leben habe er seit Jahrzehnten zwei beste Freund:innen, "die Maria und den Günther". Beide seien "zum Glück nicht in der Schauspiel-Branche".
"Dazu ist der Egoismus viel zu groß"
Seine Haltung begründet er so: "Wahre Freundschaft funktioniert unter Kollegen nicht, dazu ist der Egoismus viel zu groß", sagt er mit Blick auf Konkurrenzdruck unter Schauspieler:innen am Set. Max Müller setzt daher eher auf "gute Bekanntschaft und Kollegialität".
Im vergangenen Jahr beschrieb er im "Abendzeitung"-Interview auch die Stimmung am Set von "Die Rosenheim-Cops" als "meist recht entspannt". Die Tatsache, dass sich die der größte Teil der Crew bereits viele Jahre kennt, mache die Zusammenarbeit einfacher.
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Max Müller tritt derzeit bei den "Rosenheim-Cops" kürzer
Max Müller hat gerade auch angekündigt, dass er bei den laufenden Dreharbeiten für die 26. Staffel der "Rosenheim-Cops" etwas kürzer trete - aus privaten Gründen. Er wolle mehr Zeit mit seiner 87 Jahre alten Mutter verbringen, die in einem Heim in der Nähe von Wien lebe. "Ich spüre, dass sie mich jetzt verstärkt braucht", begründete der Darsteller seine Entscheidung.
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