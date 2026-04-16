Er spielt Michi Mohr Max Müller wird bei den "Rosenheim Cops" kürzertreten - aus einem bewegenden Grund Aktualisiert: Vor 17 Minuten von C3 Newsroom Urgestein: Seit der ersten Folge 2002 spielt Max Müller in "Die Rosenheim-Cops" die Rolle des Michi Mohr. Bild: ZDF / Christian A. Rieger - klick

Seit Folge 1 spielt Max Müller bei den "Rosenheim Cops" den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Jetzt hat er überraschend angekündigt, dass er bei den Dreharbeiten für die kommende Staffel auf eigenen Wunsch seltener vor der Kamera steht. Das ist der Grund.

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Warum Max Müller weniger oft für die "Rosenheim Cops" vor der Kamera steht Er zählt zu den Publikumslieblingen und ist seit Anfang an bei der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim Cops" dabei, die im Jahr 2002 erstmals ausgestrahlt wurde. Seit Folge 1 spielt Max Müller den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Er ist nach dem Ausstieg von Marisa Burger als Sekretärin Miriam Stockl neben seiner Kollegin Karin Thaler der einzige Schauspieler, der seit der ersten Stunde dabei ist. Überraschend hat Max Mohr nun aber angekündigt, dass er für die laufenden Dreharbeiten zu der neuen Staffel der "Rosenheim Cops" seltener vor der Kamera steht als bisher. Das geschieht auf eigenen Wunsch und hat einen emotionalen und ernsten Grund, wie der 61-Jährige der Münchner "Abendzeitung" erklärt hat.