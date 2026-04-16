Er spielt Michi Mohr
Max Müller wird bei den "Rosenheim Cops" kürzertreten - aus einem bewegenden Grund
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Seit Folge 1 spielt Max Müller bei den "Rosenheim Cops" den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Jetzt hat er überraschend angekündigt, dass er bei den Dreharbeiten für die kommende Staffel auf eigenen Wunsch seltener vor der Kamera steht. Das ist der Grund.
"Die Rosenheim-Cops" im Livestream
Warum Max Müller weniger oft für die "Rosenheim Cops" vor der Kamera steht
Er zählt zu den Publikumslieblingen und ist seit Anfang an bei der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim Cops" dabei, die im Jahr 2002 erstmals ausgestrahlt wurde. Seit Folge 1 spielt Max Müller den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Er ist nach dem Ausstieg von Marisa Burger als Sekretärin Miriam Stockl neben seiner Kollegin Karin Thaler der einzige Schauspieler, der seit der ersten Stunde dabei ist.
Überraschend hat Max Mohr nun aber angekündigt, dass er für die laufenden Dreharbeiten zu der neuen Staffel der "Rosenheim Cops" seltener vor der Kamera steht als bisher. Das geschieht auf eigenen Wunsch und hat einen emotionalen und ernsten Grund, wie der 61-Jährige der Münchner "Abendzeitung" erklärt hat.
Max Müller möchte mehr Zeit mit seiner Mutter verbringen
"Da ich nicht weiß, wie es mit meiner 87-jährigen Mama Mathilde weitergeht, drehe ich jetzt knapp ein Drittel weniger als zuvor", sagte Müller der Zeitung. Er wolle mehr Zeit mit seiner Mutter verbringen, die in einem Heim in der Nähe von Wien lebe. "Ich spüre, dass sie mich jetzt verstärkt braucht", begründete der Schauspieler seine Entscheidung. "Die verbale Kommunikation wird langsamer und weniger, wir schweigen mehr, ich halte sie mehr in meinen Armen", fügte er hinzu.
Dennoch falle es in den neuen Folgen der 26. Staffel, die voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt wird, den Zuschauer:innen vielleicht gar nicht auf, dass er bei den Dreharbeiten kürzertrete. Es würden immer wieder Telefonate mit Michi Mohr gezeigt. So könne er weiter Teil einer Folge sein, ohne wirklich vor der Kamera gestanden zu haben, verriet Müller.
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