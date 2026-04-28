Veränderungen in ZDF-Krimiserie
"Die Rosenheim-Cops": "Altbekanntes Gesicht" soll Sarah Thonigs Nachfolge antreten
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Bei den "Rosenheim-Cops" gibt es ab Herbst 2026 eine neue Polizeisekretärin. Schauspielerin Sarah Thonig folgt als Christin Lange auf Marisa Burger. Dadurch stehen nun weitere Änderungen an.
"Die Rosenheim-Cops" im Livestream
Bei den "Rosenheim-Cops" stehen weitere Veränderungen an
Schauspielerin Sarah Thonig zählt bereits seit rund elf Jahren zum Team der ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Nun steht eine große Veränderung an: In ihrer Rolle als Christin Lange wird sie sich vom Empfang des Rosenheimer Polizeireviers verabschieden und den Job als neue Polizeisekretärin übernehmen. Sie tritt damit die Nachfolge von Marisa Burger an, die als "Miriam Stockl" die Serie nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat. Ihre letzte Folge soll im Herbst ausgestrahlt werden.
Damit aber nicht genug: Der Wechsel von Christin Lange ins Sekretariat hat weitere Änderungen bei den "Rosenheim-Cops" zur Folge. Am Empfang soll Christins Kollegin Marianne Grasegger, die von Ursula Maria Burkhart gespielt wird, künftig nämlich neue Unterstützung bekommen.
"Altbekanntes Gesicht" soll Sarah Thonig am Empfang des Polizeireviers ersetzen
Die Münchner "Abendzeitung" hat bei der Produktion der "Rosenheim-Cops" nachgefragt und erfahren: "Ursula Maria Burkhart wird nicht lange allein am Empfang bleiben." Eine Sprecherin nennt zwar noch keine näheren Details, verrät aber so viel: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen."
Sarah Thonig freut sich derweil auf die Änderungen, die für sie und ihre Figur anstehen. Es sei schön, sich mit der Rolle weiterzuentwickeln, sagte sie der "AZ". Wie genau das aussehe, wolle sie auch auf sich zukommen lassen: "Das Schöne ist, dass es mir da ganz ähnlich wie Frau Lange geht - für uns beide ist es ein neuer Schreibtisch. Ich glaube, das ergibt sich alles ganz natürlich", zeigte sie sich überzeugt.
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