Schauspieler Max Müller spielt bei den "Rosenheim-Cops" seit der ersten Folge die Rolle des Michi Mohr.

Offene Worte von Max Müller: Der Schauspieler, der bei den "Rosenheim-Cops" seit einem Vierteljahrhundert den Polizeihauptmeister Michi Mohr spielt, erzählt in einem Interview, warum Freundschaften unter Schauspiel-Kolleg:innen seiner Ansicht nach nicht funktionieren.

Warum "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller nicht an Freundschaften im Arbeits-Kosmos glaubt

Seit 25 Jahren ist er im Einsatz bei den "Rosenheim-Cops". Schauspieler Max Müller zählt zu den Urgesteinen in der ZDF-Krimiserie . Seit der ersten Folge spielt er den Polizeihauptmeister Michi Mohr. Damit ist er neben Kollegin Karin Thaler der einzige Schauspieler aus der Serie, der von Beginn an mitwirkt - nachdem Marisa Burger kürzlich als Sekretärin Miriam Stockl ausgestiegen ist.

Offen spricht der 61-Jährige nun in einem Interview über Freundschaften und insbesondere über Freundschaften unter Kolleg:innen - und warum diese seiner Ansicht nach nicht funktionieren. "Das ist ein ganz schwieriges Thema für mich", sagt Max Müller der Münchner "Abendzeitung".

Er erklärt: "Ich bin öfter von sogenannten Freunden ziemlich enttäuscht worden und diesbezüglich inzwischen sehr zurückhaltend." In seinem Leben habe er seit Jahrzehnten zwei beste Freund:innen, "die Maria und den Günther". Beide seien "zum Glück nicht in der Schauspiel-Branche".