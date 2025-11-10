Überraschendes Wiedersehen: "Die Rosenheim-Cops" gehen in neuer Besetzung auf Täterjagd

Die neue Folge bringt frischen Wind in das Kollegium von "Die Rosenheim-Cops". Kommissar Anton Stadler erscheint plötzlich mit einer Frau am Tatort. Und dies ist nicht die einzige Überraschung in der Besetzung der beliebten ZDF-Serie.

Er wollte ein Gourmetrestaurant in den Bergen eröffnen, doch dann wird er erschlagen in einer Hütte aufgefunden. Wer schuld ist, wird im neuen Fall "Diener zweier Herren" (Ausstrahlung Dienstag, 11. November, 19.25 Uhr) von "Rosenheim-Cops" von einem ungewöhnlichen Duo ermittelt. Statt seines üblichen Partners Sven Hansen (Igor Jeftić) steht Kommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) diesmal Julia Beck zur Seite.

Gespielt wird die Ermittlerin, die ihre Fälle gerne klar und ruhig angeht, von Michaela Weingartner. Kurzfristig ersetzt sie Kommissar Hansen als Urlaubsvertretung und ist kein neues Gesicht im Rosenheimer Polizeirevier. Bereits mehrere Male unterstützte sie das Team bei der Suche nach Übertäter:innen.

Rollenwechsel statt Routine

Sie ist nicht der einzige Wechsel. Auch Dieter Fischer wird bald pausieren und sich eine Zeitlang auf seine Theaterprojekte konzentrieren. Er wird durch Baran Hêvî ersetzt. Wechsel wie diese sind bei den "Rosenheim-Cops" keine Ausnahme und bieten immer wieder die Chance für neue Dynamiken.

Manchmal jedoch ist der Abschied für immer. So wie im Falle von Marisa Burger, die sich nach über 20 Jahren als Sekretärin Miriam Stockl endgültig vom Rosenheimer Set verabschiedet hat. Sie wurde ersetzt durch Sarah Thonig in der Rolle von Christin Lange, ebenfalls ein bereits bekanntes Gesicht der beliebten ZDF-Serie.