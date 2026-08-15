Er hat 25 Kilo abgenommen! "Die Rosenheim-Cops"-Star Franz-Xaver Zeller: "Ich war ein fauler Hund" Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von teleschau Bierlieferant Xaver Frühweiss (Franz-Xaver Zeller, l.), wie man ihn kennt: gestresst, ungeduldig - und doch irgendwie liebenswert. Ob das Miriam Stockl (Marisa Burger, r.) auch so sieht? Bild: © ZDF/Linda Gschwentner

Er sorgte in den vergangenen Staffeln von "Die Rosenheim-Cops" für eine Extraportion bayerischen Flairs: Als Bierfahrer Xaver Frühweiss zeigte Franz-Xaver Zeller in mehreren Episoden, was in ihm steckt. Mittlerweile ist er eine feste Größe in Film und Fernsehen.

Er ist der Bierfahrer bei den "Rosenheim-Cops" Xaver Frühweiss (Franz-Xaver Zeller) ist mal wieder im Stress. Der Bierfahrer muss für einen erkrankten Kollegen einspringen und will unbedingt rechtzeitig zur Versammlung des Schrebergartenvereins zurück sein. Doch schon die erste Auslieferung, an das Restaurant Walcher Mühle, durchkreuzt Xavers Pläne: Er findet "a Leich" - Maximilian Heinemann, den Wirt persönlich. Ein Fall für "Die Rosenheim-Cops". Während sich der genervte Bierfahrer schnaubend aus dem Staub macht, suchen Anton Stadler (Dieter Fischer) und Birte Andresen (Sophie Melbinger) nach Spuren. Schnell finden sich einige Verdächtige, darunter Xavers vermeintlich kranker Kollege Lukas Kuhle (Salvatore Greco), der mit dem Wirt Zoff hatte. Klar, dass auch Xaver Frühweiss als Zeuge ins Präsidium zitiert wird - worüber dieser nicht gerade amüsiert ist.

Am Dienstag um 19:25 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn: Franz-Xaver Zeller als Bierlieferant Xaver Frühweiss Bald verfügbar Dienstag, 18.08. 19:25 Uhr • Die Rosenheim-Cops Eine ganz krumme Tour Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Franz-Xaver Zeller machte früher "alles nur mit dem nötigsten Aufwand" In dieser Folge darf Franz-Xaver Zeller alias Xaver Frühweiss sein ganzes schauspielerisches Können abrufen. Und kaum jemand anderem in der Krimiserie gelingt es so gut, in Sekundenschnelle zwischen Charmeur und Choleriker, zwischen Bierruhe und 200 Puls zu switchen. Und dabei trotzdem stets liebenswert zu bleiben. Erstmals schlüpfte der Darsteller 2021 in die Rolle des Bierfahrers, damals noch als Verdächtiger in einem Mordfall. Auch 2019 und im Spielfilm-Special "Mörderische Gesellschaft" war Franz-Xaver Zeller schon in der Kultserie zu sehen, allerdings in anderen Rollen. Der Part des Xaver Frühweiss ist dem am 12. Juli 1989 im oberbayerischen Huglfing geborenen Schauspieler ein bisschen auf den Leib geschrieben. Denn Zeller machte nach der Schule zunächst ein Studium des Brauwesens an der Technischen Universität Freising. Eher halbherzig, wie er 2018 im Interview mit dem Münchner "Merkur" einräumte: "Ich hab das alles einfach irgendwie gemacht. Abitur, Ausbildung, Studium - alles nur mit dem nötigsten Aufwand", gestand er: "Ich war ein fauler Hund."

Im Dorftheater fand der spätere "Rosenheim-Cops"-Star seine Berufung Dabei lag das Gute näher, als es sich Franz-Xaver Zeller damals vorstellen konnte. Der Regisseur des Huglfinger Dorftheaters hatte ihn vor Jahren gefragt, ob er Teil des einmal jährlich spielenden Ensembles sein wolle. Der Student sagte schließlich zu. Sein Talent war offensichtlich, er erhielt viel Lob. "Da wusste ich, dass ich das unbedingt beruflich machen will." Gesagt, getan: Er suchte kurzerhand im Netz nach dem Begriff "Schauspielschule". Und stieß auf die "Zerboni" in München, eine der renommiertesten Schauspielschulen Deutschlands. Dass diese auch schon Stars wie Christian Tramitz, Monika Gruber oder Hans Clarin hervorgebracht hatte, sei ihm nicht bewusst gewesen. Zufälligerweise standen gerade Castings an. "Da dachte ich mir, das passt ja optimal", erinnerte sich Franz-Xaver Zeller gegenüber dem "Merkur". Er durfte vorsprechen und setzte sich unter rund 450 Bewerber:innen als einer von 29 durch. Was sagten seine Eltern? "Sie haben gespürt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben zu 100 Prozent hinter einer Sache stehe", so der Schauspieler. Und unterstützten ihn.

"Mein Hochdeutsch war katastrophal" Die zunächst größte Herausforderung für den ambitionierten Jungschauspieler: Er dachte, er könne Hochdeutsch, irgendwie. Nur um an der Schule festzustellen: "Mein Hochdeutsch war katastrophal." Franz-Xaver Zeller legte sich mächtig ins Zeug - und wurde spätestens Anfang 2017 belohnt: mit einer Episodenhauptrolle in der TV-Serie "Um Himmels Willen". Auf Hochdeutsch. "Da meckert keiner mehr über den bairischen Buam", sagte er rückblickend. Neben weiteren Episoden- sowie Theaterrollen folgte im selben Jahr der erste Spielfilm: "Das Pubertier". An der Seite von Größen wie Jan-Josef Liefers oder Luise Kinseher. Wie er das fand? "Geil!" Bald darauf ergatterte sich Franz-Xaver Zeller zwei wiederkehrende Rollen. Neben der des Xaver Frühweiss in "Die Rosenheim-Cops" auch die des liebenswerten Tollpatschs Bela Mosler in "Sturm der Liebe". Zwei Staffeln lang wirkte er ab 2019 in der ARD-Telenovela mit.

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Franz-Xaver Zeller privat: Fußball-Fan und Bier-Enthusiast Mit den Frauen klappte es für Bela Moser in "Sturm der Liebe" gar nicht. Ob Franz-Xaver Zeller liiert ist, darüber schweigt der Darsteller. Gegenüber der "Bunten" verriet er 2019 immerhin, auf welchen Typ er steht. "Ich gehe selten nur aufs Äußerliche, eigentlich nie. Ich muss mit jemandem über Dinge, die die Welt was angehen, reden können, nicht nur über Oberflächlichkeiten", betonte er. Dem Bier ist der Schauspieler nach wie vor verbunden. Vor einigen Jahren versuchte sich Zeller vorübergehend sogar als Braumeister. Das "Franz Xaver Bier" gab es indes nicht lange. Seine Liebe zu seinem Herzensverein ist da schon langlebiger: Er ist seit jeher Fan des TSV 1860 München. Bei seinen neuen Projekten dürften sich die Fans von Franz-Xaver Zeller übrigens die Augen reiben: Er hat 25 Kilo abgenommen. "Der gemütliche Teil ist noch da", betont der Schauspieler aber in seinem aktuellen Showreel bei seiner Agentur Schwanenberg. Die Haare sind kürzer, aber immer noch zottelig. Das strahlende Lächeln und der verschmitzte Humor sind geblieben. Aktuell ist er unter anderem im Kinofilm "Steckerlfischfiasko" zu sehen.