Dialekt-Falle Sophie Melbinger: Ihr größte Herausforderung bei "Rosenheim-Cops" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau "Birte ist ziemlich strukturiert": So beschrieb Sophie Melbinger ihre Rolle als Kommissarin Andresen (r.) in der Kultserie "Die Rosenheim-Cops". Von 2021 bis 2023 war sie darin zu sehen. Links Marisa Burger als Polizeisekretärin Miriam Stockl. Bild: ZDF/Linda Gschwentner

Eine Münchnerin spielt eine norddeutsche Polizistin, die in Oberbayern anheuert: Zwei Jahre lang war Sophie Melbinger als Kriminalhauptkommissarin Birte Andresen bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen. Das macht die Schauspielerin heute.

Den Tag hat sich Birte Andresen anders vorgestellt: Voller Vorfreude auf einen Segeltörn auf dem Chiemsee betritt die Kriminalhauptkommissarin den Bootssteg. Und schreckt zurück: Vor ihr liegt "a Leich"! Erwischt hat es den jungen Rosenheimer Bankberater Pascal Kreitz. Zusammen mit ihren Kollegen Anton Stadler (Dieter Fischer) und Michi Mohr (Max Müller) macht sich die Ermittlerin an die Lösung des Falls. Die reiche Witwe Anette Vogl, vertrauensselige Kundin bei Kreitz, verdächtigt sofort ihren biestigen Neffen Dominik Reither (Florian Odendahl). Doch auch Stefan Mackenroth (Harry Blank), der Vorgesetzte des Mordopfers, verhält sich merkwürdig. Die "Rosenheim-Cops"-Episode "Aus Liebe zur Natur" läuft am 4. August im ZDF-Livestream auf Joyn.

Sophie Melbinger hatte "einen schönen Einstieg" bei den "Rosenheim-Cops" Von 2021 bis 2023 war Sophie Melbinger in der kultigen Krimiserie zu sehen. Und war begeistert von dieser Zeit, wie sie mehrfach unterstrich. "Ich darf mit wirklich tollen Kolleginnen und Kollegen arbeiten, das Team hinter der Kamera ist toll und alle haben sich wirklich darum bemüht, mir einen schönen Einstieg zu bereiten", strahlte die gebürtige Münchnerin kurz nach ihrem Debüt in einem Interview mit dem Medium "OVB Heimatzeitungen". In dieser Phase, mitten in der Corona-Pandemie, war sie besonders froh, wieder arbeiten zu können. In ihrer damaligen Haupt-Wirkungsstätte, dem Theater Heidelberg, stand damals alles still. "Mein persönliches Highlight ist es, endlich wieder zu Hause sein zu dürfen."

Sie musste aufpassen, nicht in die Dialektfalle zu tappen Ihre Rolle bei den "Rosenheim-Cops" hatte mit "zu Hause" nicht viel zu tun: Birte Andresens Background lag in Hamburg. Als südlich aufgewachsene Schauspielerin habe sie schon aufpassen müssen, "dass ich nicht ins Dialekteln rutsche", gestand sie im "OVB"-Interview. "Alle um mich herum reden bairisch" - normalerweise lasse sie sich davon schnell anstecken. Andererseits: "Ich bin ja Schauspielerin geworden, um eben nicht nur das darzustellen, was ich ohnehin schon bin." Hinzu komme, "dass ich in meinem normalen Sprachgebrauch eher Hochdeutsch rede". Ihre Mutter käme aus der Berliner und Hamburger Ecke, ihr Vater aus Österreich. "Zu Hause haben wir unsere ganz eigene Mischung gesprochen."

Frühe Träume, Schauspielerin zu werden? Sie konnte sich viele Berufe vorstellen Dass sie mal eine Bühnenlaufbahn einschlagen würde, stand früher alles andere als fest. Am 10. November 1985 in München geboren, konnte sich Sophie Melbinger zunächst viele Berufe vorstellen - übrigens auch den der Polizistin. "Aber tat mich total schwer, mich für einen zu entscheiden." Das unterscheidet die Schauspielerin gewissermaßen auch von ihrer Rolle bei den "Rosenheim-Cops". Birte habe meistens einen Plan, kombiniere sehr schnell, "sie ist ziemlich strukturiert". Sie selbst sei eher intuitiv unterwegs, "fange etwas an, ohne genau zu wissen, warum, einfach weil es ein Gefühl ist". Bauchgefühl statt strukturierter Karriere-Planung - das war für die junge Sophie Melbinger vielleicht der Schlüssel zu ihrer späteren Laufbahn, denn "als Schauspielerin darf man alles sein, das ist einfach wunderbar", findet sie. So studierte sie von 2011 bis 2015 an der Universität Mozarteum Salzburg und hatte in dieser Zeit erste Rollen am Landestheater Salzburg, am Residenztheater in München und an den Landungsbrücken Frankfurt.

Erste Nebenrolle an der Seite von Götz George Ihr Talent hatte sich offenbar schon vorher abgezeichnet: Ihr Debüt vor der Kamera feierte die Münchnerin 2010 im Fernsehfilm "Lüg weiter, Liebling". In den Hauptrollen: Hannelore Elsner und Götz George. Auch erste Episodenrollen in Klassikern wie "Tatort" konnte Sophie Melbinger früh landen. 2012 spielte sie in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" drei Folgen lang die Rolle der Daniela Wiegand. Gleichwohl blieb sie dem Theater treu: Von 2017 bis 2021 war sie festes Ensemblemitglied am Theater Heidelberg.

Die Trennung von den "Rosenheim-Cops" fiel ihr schwer "Als Schauspielerin darf man alles sein": Das war dann auch die Motivation, nach zwei Jahren wieder aus den "Rosenheim-Cops" auszusteigen. In der Münchner "tz" verriet sie im März 2023, dass sie "zwei sehr schöne Jahre bei den Rosenheim-Cops" verbracht habe. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber es gibt so viele schöne Charaktere, Geschichten und Formate, die ich gerne kennenlernen möchte." Sie freue sich sehr darauf, "in den unterschiedlichsten Facetten meines Berufs zu arbeiten. Wie sagt man so schön: Man soll gehen, wenn es am schönsten ist!"

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2024 war Sophie Melbinger in der "Landarztpraxis" zu sehen Ein Jahr später verkörperte Sophie Melbinger mehr als 75 Episoden lang die Rolle der Marie Raichinger in der SAT.1-Telenovela "Die Landarztpraxis". Ihre Auftritte in der Serie sind im kostenlosen Stream auf Joyn abrufbar. 2025 hatte sie unter anderem eine Rolle in dem Kurzfilm "Infinity Hotel", und im Frühjahr 2026 verkörperte sie als Gastschauspielerin am Staatstheater Nürnberg die Rolle des Karl im Theaterstück "Die Räuber". Wie Sophie Melbinger jenseits von Bühne und Kamera ihre Zeit verbringt, darüber ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Auch ihren Instagram-Account nutzt die Schauspielerin ausnahmslos für berufliche Dinge und Fotos von sich. "Die Rosenheim-Cops - Aus Liebe zur Natur" läuft am Dienstag, 4. August um 19:25 Uhr im ZDF. Zum selben Zeitpunkt ist die Episode aus dem Jahr 2023 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.