Zeitreise zum Serien-Start Die Rosenheim-Cops vor 24 Jahren - so sah der Haupt-Cast aus Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Carina N. Erinnerst du dich noch an diese "Rosenheim-Cops" der ersten Staffeln? Bild: IMAGO / Stefan M Prager

2002 startete die Kult-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops". Wer machte damals Jagd auf Verbrecher? Und wer ist bis heute im Einsatz? Wir ermitteln, was aus dem Cast von damals wurde...

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

So fing alles an. Das war das ungleiche Duo der ersten Folgen von "Die Rosenheim-Cops". Bild: IMAGO / United Archives / KPA

Das waren noch Zeiten! Das erste Ermittlungsduo beim Serienstart im Jahr 2002: Hier der bodenständige Korbinian Hofer, der zwischen Kuhstall und Traktor so manche Täter:in überführt. Dort Ulrich Satori, frisch aus der Münchener "Schickeria" in die Provinz verfrachtet, und stets auf modernste Technik setzend. Unterschiedlicher könnten die beiden Ermittler kaum sein. Zusammen auf Verbrecherjagd gehen müssen sie trotzdem. Immer mit am Tatort: Ihre gegenseitigen Sticheleien und Augenzwinkern. Was wurde aus den beiden?

Graue Haare, aber noch immer ein verschmitztes Grinsen: So sieht Schauspieler Markus Böker von den ersten Staffeln "Die Rosenheim-Cops" heute aus. Bild: picture alliance / SvenSimon

Vier Staffeln lang ermittelte Markus Böker als Ulrich Satori bei "Die Rosenheim-Cops", dann stieg er aus - aber nicht, ohne in Folge 63 noch einmal einen Gastauftritt hinzulegen. Ganz von den Bildschirmen verschwand er danach nicht. Er war immer wieder in kleineren Rollen zu sehen, etwa in Produktionen wie "In aller Freundschaft" oder "Aktenzeichen XY… ungelöst!". Abseits der Schauspielerei spielt Markus Böker Schlagzeug in Bands, arbeitet als DJ und ist als Persönlichkeitscoach tätig.

Ob als Haupt-Komissar vor der Kamera oder Musiker im Privatleben, Josef Hannesschläger hatte viele Talente und ein ansteckendes Lachen. Bild: picture alliance / Sven Simon

Der "Rosenheim-Cop" Korbinian Hofer (Josef Hannesschläger) blieb der Kultserie weitaus länger treu. Fast zwei Jahrzehnte prägte er sie als Kriminal-Hauptkommissar. Mit seinem bodenständigen Charme spielte er sich in die Herzen der Zuschauer:innen. 2020 starb der Schauspieler im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Er machte nicht nur als TV-Ermittler von sich reden: Bei "Der Schuh des Manitu" schenkte er als Barkeeper aus, er stand als Kabarettist auf der Bühne und war mit seiner Band "Discotrain" unterwegs.

Was wären "Die Rosenheim-Cops" nur ohne Sekretärin Miriam Stockl, gespielt von Marisa Burger? Bild: ZDF und Christian A. Rieger - kl

Miriam Stockl war seit dem Serienstart die ikonische Sekretärin des Polizeireviers. Für viele Fans war sie auch das Herz der Dienststelle. 25 Staffeln lang blieb sie den "Rosenheim-Cops" treu. Im Frühjahr 2025 kündigte sie an, die Serie zu verlassen.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Mehr zu Marisa Burger alias Miriam Stockl Zukunft von "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: Ihre Pläne nach dem Theater-Job!

Das Multitalent ist auch nach dem Ausstieg aus der Serie nicht untätig. Bild: IMAGO / Future Image

Doch Marisa Burger ist ein Multi-Talent, dem nicht langweilig wird. In ihrem Podcast "Abendkasse - Kultur in der Clutch", den sie gemeinsam mit der Theater-Schauspielerin und Synchronsprecherin Solveig Duda ins Leben rief, sprechen die beiden über Filme, Theater und Literatur. Themen, mit denen sie sich auskennt. Denn die ehemalige Polizei-Sekretärin ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin: Mit "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" veröffentlichte sie 2023 ihre Autobiografie. Und auch die Theaterbühne ist ihr nicht fremd. Was die Beweggründe für ihren Neustart waren und wie es für Marisa Burger weitergeht, liest du in der Info-Box:

Hier steht der Komissar neben Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) Bild: ZDF und Christian A. Rieger

Zum Schluss noch ein echtes Original, der aus den "Rosenheim-Cops" schon längst nicht mehr wegzudenken ist: Michael, oder eher "Michi" Mohr. Ab Folge 1 war er als Polizeiobermeister und späterer Polizeihauptmeister dabei - und ist es bis heute. Ein Unbekannter war er schon zu Zeiten des Serienstarts nicht, denn er machte breits als "Kommissar Rex'" zweibeiniger Kollege Karriere.