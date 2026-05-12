Nach dem Aus im "Time Square" Maya Haddad in "Die Rosenheim-Cops": Sie ist die neue Wirtin in der Tagesbar Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Ab Herbst 2026 mischt Maya Haddad bei den "Rosenheim-Cops" mit. Bild: 2025 Getty Images/Andreas Rentz

Seit Mitte April laufen am Set der "Rosenheim-Cops" wieder die Kameras: Die 26. Staffel wird gedreht. Ohne einige Kultfiguren, dafür mit spannenden Neuzugängen. Darunter auch Maya Haddad als Wirtin der neuen Tagesbar "Das Rosi".

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn anschauen

Voraussichtlich im Herbst 2026 werden im ZDF neue Folgen von "Die Rosenheim-Cops" ausgestrahlt. Damit verbunden sind einige Veränderungen. So gibt es eine neue Tagesbar: "Das Rosi", geführt von Yasmin Rabe (Maya Haddad). Verabschiedet haben sich dagegen der beliebte Treff "Times Square" samt seinem Wirt Ignaz "Jo" Casper (Christian K. Schaeffer). Auch Hilde Stadler (Isabel Mergl), die Frau des Ermittlers Anton Stadler, wird nicht mehr zu sehen sein. Aufmerksamen Zuschauer:innen der beliebten ZDF-Serie wird dann auffallen: Maya Haddad ist keine komplette Newcomerin. Sie war bereits in der kürzlich abgelaufenen 25. Staffel vertreten. In der Episode "Herr der sieben Berge", ausgestrahlt am 3. März, war sie als Fotografin Tina Sell zu sehen.

Die neue "Rosenheim-Cops"-Darstellerin wollte schon mit elf Jahren Schauspielerin werden Die Tochter einer Deutschen und eines libanesischen Vaters kam im März 1988 in Berlin-Neukölln zur Welt. Maya Haddad besuchte die Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg - und wollte diese Zeit so schnell wie möglich hinter sich bringen, wie sie 2019 in einem Interview mit der Agentur teleschau verriet. Die Schule habe sie gelangweilt, gestand sie. "Liegt wohl auch daran, dass ich ein eher praktischer Typ bin", fügte sie hinzu. "Ich habe ja auch schon früh meinen ersten Film gedreht, da war ich gerade elf Jahre alt." Von da an wollte sie lieber schauspielern, als zur Schule zu gehen. Was ihre Eltern dazu sagten? "Sie sind mir weder in meine Pläne reingegrätscht, noch haben sie laut 'Juhuu!' geschrien", so Haddad. "Sie haben mich unterstützt, aber da ich noch so jung war, haben sie alles auch mit einer gewissen Vorsicht betrachtet. Und die Schule musste ich natürlich so oder so fertig machen." Mit 13 gab die junge Schauspielerin ihr Fernsehdebüt: Maya Haddad spielte im Fernsehfilm "Beim nächsten Coup wird alles anders" mit. Es folgten zwei Kurzeinsätze in der ZDF-Serie "Sabine!", ehe sie von 2006 bis 2007 in insgesamt 16 Episoden in der Sitcom "Alle lieben Jimmy" mitwirkte. Im Anschluss bewarb sie sich an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Und gehörte zu den zehn Bewerber:innen, die den Zuschlag bekamen. An Selbstvertrauen mangelte es Maya Haddad schon damals nicht, wie sie im teleschau-Interview erklärte: "Dieses Vertrauen, es zu schaffen, hatte ich von Anfang an. Ich wusste, dass ich Talent habe, und dass die Schauspielerei alles ist, was ich machen will."

Maya Haddad kann Erfolge nicht so richtig genießen "Ich kann die Dinge nie einfach gut sein und ruhen lassen. Und wenn es gerade gar nichts zu erledigen gibt, mache ich die Fenster eben noch sauberer", fügte sie hinzu. "Ich kann Erfolge leider gar nicht richtig genießen, weil ich irgendwie immer weiter muss." Diese Getriebenheit lebte die Darstellerin während und nach ihrer Ausbildung zunächst am Theater aus. Von 2013 bis 2015 war Maya Teil des Schauspielensembles des Theaters Bonn. Später stand sie im Münchner Residenztheater auf der Bühne. Die bayerische Metropole ist mittlerweile auch ihre Heimat. Aktuell ist sie dort festes Ensemblemitglied am Theater Schauburg.

Hauptrollen als Sozialpädagogin und Försterin Neben ihrer Tätigkeit am Theater übernimmt Maya Haddad immer wieder Episodenrollen in TV-Serien wie "SOKO München", "Frühling" oder "Die Chefin". Längere Engagements hatte sie ab 2019 als Sozialpädagogin Nele Seitz in der ZDF-Serie "Gipfelstürmer - Das Berginternat" sowie ab 2022 als Försterin Dina Estili in der ARD-Produktion "Tiere bis unters Dach". Im "Inga Lindström"-Film "Das gestohlene Herz" war die Darstellerin 2020 als lebenshungrige Kristie zu sehen, die nach einer Herztransplantation endlich voll durchstarten will. In einem Interview mit "Prisma" erklärte Maya Haddad damals: "Sie weiß ganz genau, wie kostbar ihr Leben ist." Das sei eine Mentalität, die sie sehr gut aus dem Libanon kenne, der Heimat ihres Vaters. "Wenn man sich in seiner Existenz schon einmal erheblich bedroht gefühlt hat, kann man entweder resignieren oder man genießt jeden Tag in vollen Zügen ohne Rücksicht auf Verluste", so ihre Einstellung.

Auch ihr Lebenspartner ist Schauspieler Privat ist Maya Haddad seit 16 Jahren mit Jonathan Müller zusammen. Der Er ist ebenfalls Schauspieler und hatte zuletzt eine größere Rolle als Toni Casselli in der Episode "Männer & Gedöns" in der ZDF-Serie "Neuer Wind im Alten Land". Vor zehn Jahren kam die gemeinsame Tochter Käthe zur Welt. Verheiratet sind die beiden indes nicht. "Wir sind glücklich, wie es jetzt ist. Vor allem ist ein Kind die größte Liebeserklärung", so die Schauspielerin 2019 im "Bild"-Interview. Im Fernsehen waren Haddad und Müller allerdings schon mal als Ehepaar zu sehen: In der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" verkörperten sie 2021 in der Folge "Versägt" das Paar Christoph und Jessica Herrmann. Die 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" kommt voraussichtlich im Herbst 2026 ins Fernsehen. Bis dahin laufen aktuell auf dem angestammten Sendeplatz am Dienstag um 19:25 Uhr im ZDF Episoden aus der 22. Staffel. Dazu zeigt der Sender täglich um 16:10 Uhr Wiederholungen aus Staffel 17. Zur selben Zeit sind diese Folgen im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.