"Ein Blick von ihm genügte"
"Ein Blick genügte": "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler war von Sascha Hehn "hin und weg"
Aktualisiert:von Julia W.
Seit fast 30 Jahren ist Karin Thaler nun glücklich verheiratet. Bevor sie ihrer großen Liebe Milos Malesevic begegnete, war sie offenbar ganz "hin und weg" von einem bekannten deutschen TV-Star ...
Derzeit befindet sich "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler mit ihrem Buch "Stark, weil ich stark sein musste" auf Promo-Tour. In einem Interview mit der Münchner "Abendzeitung" blickte die Schauspielerin auch auf ihre frühere Liaison mit Schauspielkollege Sascha Hehn zurück und offenbart: Es war so etwas wie Liebe auf den ersten Blick ...
"Die Rosenheim-Cops" siehst du dienstags um 19:25 Uhr
"Er hat mir gutgetan"
Kennengelernt hatten sich die beiden Anfang der 1990er-Jahre bei gemeinsamen Dreharbeiten, unter anderem für "Ein Engel für Felix". Schon damals habe ihr Umfeld eine besondere Verbindung zwischen ihnen geahnt. "Meine Mama und meine Freundin Tine sagten damals: So ein Wahnsinns-Typ der Sascha Hehn, in den wirst du dich sofort verlieben!", erinnert sich Thaler.
Zunächst habe sie das noch belächelt – doch ihr Umfeld sollte Recht behalten:
Ein Blick von ihm genügte, und ich war hin und weg.
Die Liaison habe rund anderthalb Jahre gedauert und sei für sie eine wichtige Phase gewesen. "Er hat mein Selbstwertgefühl gesteigert. Ich habe mich mit ihm wohlgefühlt. Er hat mir gutgetan!"
Trotz der positiven Erinnerungen haben die beiden heute keinen Kontakt mehr. "Ich habe nicht mal mehr eine aktuelle Telefonnummer von ihm", so Thaler. Ihr persönliches Glück fand die Schauspielerin später mit dem Musiker Milos Malesevic.
Das wünscht sich Thaler für ihre "Rosenheim-Cops"-Rolle
Dieses Liebes-Glück wünscht die 60-Jährige auch ihrer "Rosenheim-Cops"-Rolle Marie Hofer. "Ich bin ja noch nicht ausgetrocknet, da muss noch mal ein Mann her", erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.
Auch ein Comeback bei "Hubert und Staller" schließt Thaler nicht aus. "Das würde ich gerne", sagte sie. Dort war sie von 2011 bis 2017 in der Rolle der Gerichtsmedizinerin Anja Licht zu sehen.
Sie sei heute noch lose mit Christian Tramitz in Kontakt, der ihre Rückkehr zur BR-Serie offenbar begrüßen würde. "Wenn mir die Geschichte gefällt, würde ich vorbeischauen", sagt Thaler.
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