Seit 25 Jahren dabei
Hört auch Karin Thaler bald bei den "Rosenheim-Cops" auf? Der Star über ein mögliches Aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
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Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops
Videoclip • 01:13 Min • Ab 12
Schauspielerin Karin Thaler zählt zu den Publikumslieblingen der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" und ist seit der ersten Stunde dabei. Kann auch sie sich einen freiwilligen Ausstieg wie den ihrer Kollegin Marisa Burger vorstellen?
"Die Rosenheim-Cops" gibt's dienstags ab 19:25 Uhr:
So denkt Karin Thaler über einen möglichen Ausstieg bei den "Rosenheim-Cops"
Für ein Millionenpublikum ist seit fast einem Vierteljahrhundert kaum wegzudenken aus der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Karin Thaler spielt die sympathische Rosenheimer Stadträtin Marie Hofer, die zugleich die Schwester des verstorbenen Kommissars Korbinian Hofer (Dieter Fischer) ist.
Ihre Kollegin Marisa Burger hat sich als Sekretärin Miriam Stockl aus der Serie verabschiedet. Ist ein solcher Schritt auch für Karin Thaler denkbar? Ihre Fans können aufatmen. Denn die 61-Jährige liebt ihre Arbeit für das Kultformat nicht nur nach wie vor. In einem Video bei Instagram hat sie auch einen weiteren Grund genannt, warum ein Abschied von den "Rosenheim-Cops" für sie derzeit nicht infrage kommt.
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Karin Thaler: "Rosenheim-Cops" bedeutet für sie "Sicherheit"
"Die 'Rosenheim-Cops' bedeuten für mich als Schauspielerin in allererster Linie Sicherheit", stellt Thaler in einem Video bei Instagram klar. Ein Ausstieg ohne Not wäre also in Zeiten, in denen viele Kolleg:innen die Sparzwänge in der Film- und TV-Branche zu spüren bekommen, durchaus gewagt.
Voller Stolz blickt Karin Thaler auf die vergangenen 25 Jahre bei den "Rosenheim-Cops" zurück. Auf Social Media schwärmt sie: "Es ist ein kleines Lebenswerk." Und sie spüre, dass die Serie bei den Fans nach wie vor sehr beliebt sei: "Man macht viele, viele Menschen glücklich, das kriege ich auch täglich gesagt."
Immer wieder höre sie vor allem von älteren Zuschauer:innen, dass sie sogar ihren Tag nach der Ausstrahlung strukturierten. In dieser Zeit dürfe niemand stören. Solche Rückmeldungen machen Karin Thaler nach den all den Jahren froh.
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