Serienausstiege "Die Rosenheim-Cops": Diese Abschiede stimmen Fans noch heute traurig Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von Filiz Tamara Boga Nach Marisa Burger (Ausstieg im Herbst 2025) äußerte sich jetzt ein weiterer "Rosenheim-Cops"-Star über ein mögliches Serien-Aus. Bild: ZDF

Abschiede gehören bei den "Rosenheim-Cops" fast so sehr dazu wie bayerischer Humor und knifflige Mordfälle. Wenn vertraute Gesichter die Serie verlassen, bleibt bei Fans oft eine Mischung aus Wehmut und Dankbarkeit zurück. Denn viele Figuren haben Rosenheim über Jahre hinweg geprägt und sind längst Kult. Wir schauen auf die bedeutendsten Serienabschiede zurück.

1. Marisa Burger 25 Staffeln und knapp 23 Jahre nahm Marisa Burger ihre Rolle als Sekretärin Miriam Stockl in der Serie "Die Rosenheim-Cops" ein. Von der Serie eigentlich nicht mehr wegzudenken, entschied die Schauspielerin 2026, sich anderen Projekten zu widmen. "Ich möchte mit Würde gehen, weil ich mich noch gerne ausprobieren möchte. Ich möchte wieder andere kreative Sachen machen.", heißt es bei "ZDF heute". Die 52-Jährige möchte mit 60 Jahren nicht bereuen, etwas nicht getan zu haben, erläutert sie weiter. In einem Interview mit der "Gala" erzählt sie von ihrer großen Premiere im Winterhuder Fährhaus in Hamburg mit der Komödie "Kleine Verbrechen unter Liebenden". Burger machte ihre ersten Schritte im Theater bereits zu Beginn ihrer Schauspiel-Karriere. Somit kehrt die gebürtige Oberbayerin vorerst zu ihren Wurzeln zurück und erfüllt sich damit einen langjährigen Traum. Mit diesem Appell richtet sie sich abschließend an uns alle:

Wir sollten uns trauen, mutig zu sein. Marisa Burger

Fühlt sich Marisa Burgers Abschied so an? Controllerin Ortmann (Diana Staehly, r.), und Sekretärin Stockl (Marisa Burger, l.) Bild: ZDF und Christian A. Rieger - kl

2. Christian K. Schaeffer Als wenn der Abschied von Miriam Stockl (Marisa Burger) nicht schon schwer genug wäre, schließt sich im selben Jahr auch Christian K. Schaeffer dem Ausstieg an und lässt "Die Rosenheim-Cops" hinter sich. Schaeffer wendet sich in einem Facebook-Post direkt an seine Fans und erklärt darin den Grund für seinen Ausstieg. Ähnlich wie Burger sehnt sich auch er,nach zwei Jahrzehnten als Ignaz "Jo" Casper einen Wechsel in seiner Karriere. "Nach 20 Jahren ist es Zeit, die Schürze abzulegen.

Die Zeit bei "Die Rosenheim-Cops" war für mich weit mehr als nur ein Job. Sie hat mich über viele Jahre begleitet und geprägt", heißt es in dem Post. "Gleichzeitig spüre ich, dass jetzt der richtige Moment ist, neue Wege zu gehen."

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Neben seinem Beruf als Schauspieler ist Schaeffer auch erfolgreicher Swing-Sänger. Sich zwischen Musik und Schauspiel entscheiden zu müssen kam dem "Sinatra von München" nie in den Sinn. "Ein Adler braucht auch zwei Flügel zum Fliegen", erklärte er 2023 im Interview mit der "Abendzeitung München". Tatsächlich hatte er anfangs nie an einen Erfolg der Serie gedacht, da die guten Sendezahlen ausblieben. Heute ist "Die Rosenheim-Cops" eine der größten Sendungen Europas.

Die Rosenheim-Cops" werden für mich immer einen besonderen Platz behalten. Christian K. Schaeffer

Bald steht Ignaz "Jo" Casper nicht mehr hinter der "Times Square"-Bar. Bild: IMAGO/Sven Simon

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3. Isabel Mergl "Alle guten Dinge sind drei." - heißt es eigentlich. In dem Falle ist es wohl eher eine schlechte Sache. Denn auch Isabel Mergl (Hilde Stadler) verabschiedete sich endgültig von den "Rosenheim-Cops" und das im gleichen Jahr, wie Christian K. Schaeffer und Marisa Burger. Ein schwerer Schlag für die Kult-Show. "Die Zeit bei den 'Rosenheim-Cops' war für mich etwas ganz Besonderes und ich bin sehr dankbar für die vielen schönen Jahre, die ich mit diesem großartigen Team verbringen durfte", so die Schauspielerin. Auch sie möchte sich in Zukunft an andere Projekte wagen. Für einige Figuren steht bereits eine Nachfolge fest. Damit wird eine neue Ära der Kult-Serie eingeläutet

Hilde Stadler (Isabel Mergl, M.) kann es kaum abwarten, bis ihr Mann Anton (Dieter Fischer, l.) den Hof von Marie Hofer (Karin Thaler, r.) Richtung Kommissariat verlässt, denn sie hat noch etwas vor, womit sie ihn überraschen möchte. Bild: ZDF und Bojan Ritan

4. Diana Staehly Diana Staehly ist im deutschen Fernsehen lange kein unbekanntes Gesicht mehr. Jedoch wissen nur wenige, dass eines ihrer Anfänge in der TV-Karriere bei den "Rosenheim-Cops" ihren Ursprung hat. Im Jahr 2015 entschied sie sich nach knapp acht Jahren dann für einen Ausstieg aus der Show. Ihre Rolle als Patrizia Ortmann hinterließ sie für andere bekannte Formate, wie "SOKO Köln", "Stromberg", "Rote Rosen" und "Ein Hof zum Verlieben" und hat sich damit mittlerweile fest im TV-Business etabliert.

Erlebe Diana Staehly in ihrem aktuellsten Projekt Ganze Folge Ein Hof zum Verlieben Plötzlich Apfelhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.03.2026 • 23 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Diana Staehly bei der Premiere der neuen SAT.1-Daily-Soap Ein Hof zum Verlieben im Zoo Palast in Berlin am 25.02.2026 Bild: Gartner

5. Joseph Hannesschläger Jospeh Hannesschläger, bekannt als der Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer der "Rosenheim-Cops", verließ den deutschen Klassiker mit einem tragischen Unglück: Das Serien-Urgestein gab im Jahr 2019 an, dass er wegen einer Krebserkrankung seine Rolle aufgeben muss. Nur ein Jahr später am 20. Januar 2020 starb der Schauspieler im Alter von 57 Jahren. In seiner Rolle blieb er als schlagfertiger und bodenständiger Ermittler in Erinnerung und war mit dieser ausschlaggebend für den Erfolg der Serie. Viele seiner Kolleg:innen nahmen öffentlich Abschied und hinterließen wohlwollende Worte für den langjährigen Schauspieler. Auch der Programmdirektor des ZDF Norbert Himmler, würdigte den Hannesschläger als großen Volksschauspieler, den Publikum und Team sehr vermissen würden, so in der "Bild" nachzulesen. Seine hinterbleibende Frau Bettina beschrieb ihn als bescheidenen und warmherzigen Menschen. Gegenüber der Bild verriet sie zudem, dass sie sich gerne die alten Folgen mit ihrem Ehemann anschaut. "Das tut mir sehr gut, dann ist Joseph wieder da."

"Die Rosenheim-Cops": Die Kommissare Ulrich Satori (Markus Böker) und Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) bei den Dreharbeiten im Jahr 2000 Bild: IMAGO / United Archives / KPA

6. Max Müller Max Müller kehrt den "Rosenheim-Cops" nicht den Rücken, tritt aber seit Mitte 2026 bewusst kürzer: Ab der 26. Staffel reduziert der Schauspieler seine Drehtage als Polizeihauptmeister Michi Mohr um rund ein Drittel. Grund dafür ist seine familiäre Situation. Müller möchte mehr Zeit für sein Privatleben haben und sich verstärkt um seine 87‑jährige Mutter in der Nähe von Wien kümmern. "Ich spüre, dass sie mich jetzt verstärkt braucht! [...] Wir schweigen mehr, ich halte sie mehr in meinen Armen." Für die Fans der ZDF-Krimiserie soll die Veränderung jedoch kaum auffallen. Müllers Figur bleibt weiterhin präsent, unter anderem durch geschickt eingebaute Telefonszenen, die seine reduzierte Bildschirmzeit ausgleichen. Trotz der geringeren Drehzeiten bleibt der 61-Jährige damit auch künftig ein fester Bestandteil von "Die Rosenheim-Cops". Die Produktionsfirma kommt seinem Wunsch mit flexiblen Drehmodellen entgegen, sodass die beliebte Figur der Serie erhalten bleibt. An einen kompletten Abschied denkt Müller derzeit nicht.