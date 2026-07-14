Als Marie Hofer begeistert sie seit einem Vierteljahrhundert die Fans der "Rosenheim-Cops". Am Set hat Karin Thaler jedoch zeitweise ganz schön gelitten. Was das mit ihrer Mutter zu tun hat, verrät sie im Podcast ihrer ehemaligen Serien-Kollegin Marisa Burger.

In diesem Artikel geht es um gesundheitliche Beschwerden, Herzrhythmusstörungen und den Umgang mit körperlicher Belastung am Arbeitsplatz. Wenn dich Themen rund um Krankheit, Herzprobleme oder gesundheitliche Ängste belasten, lies den Artikel bitte achtsam oder überspringe ihn.

Karin Thaler hat mehrmals heimlich ein EKG getragen

Karin Thaler hatte es nicht einfach: Ihre Mutter war manisch-drepressiv und spielsüchtig. Die Schauspielerin rutschte dadurch unbemerkt in eine Co-Abhängigkeit, half die Krankheit ihrer Mutter zu verstecken - sogar vor der eigenen Familie. Hier kannst du die ganze Geschichte lesen: "Ich war Co-abhängig": Karin Thaler über die Suchterkrankung ihrer Mutter

Auch ihren Job als Schauspielerin sah Thaler durch die Zustände zu Hause bedroht: 1993 kam ihre Mutter ins Gefängnis, damals spielte Karin gerade die Rolle einer Kommissarin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. "Ich hatte so Angst, dass meine ganze Karriere zerstört ist", gibt sie im Podcast zu.

Die jahrelange Anspannung hinterließ Spuren. Karin Thaler berichtet, dass sie über zehn Jahre hinweg unter Herzrhythmusstörungen litt - und diese am Set bewusst verschwieg, genauso wie die Erkrankung ihrer Mutter. Die Produktion sollte nichts davon erfahren. Thaler nahm Betablocker, regelmäßig wurde ihr Herz per 24-Stunden-EKG kontrolliert, auch während der Dreharbeiten. Doch die Untersuchungen brachten offenbar keine klare körperliche Erklärung. Umso näher liegt der Schluss, dass die Beschwerden zumindest auch Ausdruck der psychischen Dauerbelastung waren, die sie über Jahre mit sich trug.