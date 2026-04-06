Überraschende Kritik "Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic zweifelt an Job-Wahl: "Ich bereue es" Aktualisiert: Vor 15 Minuten von Annalena Graudenz Hat offenbar Zweifel an seiner Berufswahl: "Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Seit 2009 gehört Igor Jeftic zum festen Ensemble der "Rosenheim-Cops" – doch nun hat er sich überraschend kritisch zur Schauspielerei geäußert: Der 54-Jährige hat offenbar Zweifel an seiner Berufswahl. Warum?

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Im Herbst soll die 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" erscheinen – dann steht auch Igor Jeftic wieder als Kommissar Sven Hansen vor der Kamera. Umso überraschender wirkt, was der 54-Jährige nun in einem Interview über seinen Beruf sagt: Jeftic zweifelt offen an seiner Entscheidung, Schauspieler geworden zu sein.

"Zweifle manchmal schon sehr" An mangelnder Freude an der Arbeit liegt es nicht - vielmehr stellt Jeftic grundsätzliche Fragen nach dem Nutzen seines Berufs. "Ich zweifle manchmal schon sehr am Sinn der Schauspielerei", erklärte er im Interview mit der "Münchner Abendzeitung".

Nach Ansicht von Jeftic sollten Serien und Filme mehr leisten, als bloße Unterhaltung – etwa Denkanstöße geben und das Publikum zum Hinterfragen des eigenen Handelns bringen. Doch die tiefere Botschaft komme bei den Zuschauer:innen oft nicht an. "Abgesehen davon, dass es Spaß macht: Wozu erzählen wir so viele Geschichten, wenn niemand daraus lernt? Nur zur Unterhaltung?", sagt Jeftic im Interview mit der "Abendzeitung".

Das erscheint mir manchmal einfach zu wenig. Igor Jeftic