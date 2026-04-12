Beziehungsstatus geklärt Ist Max Müller aus "Die Rosenheim Cops" solo oder vergeben? Aktualisiert: Vor 26 Minuten von Johanna Grauthoff Seit der ersten Folge im Jahr 2002 spielt Max Müller in "Die Rosenheim-Cops" die Rolle des Michi Mohr. Bild: ZDF / Christian A. Rieger - klick

Seit über 20 Jahren begeistert Max Müller in "Die Rosenheim-Cops". Doch während seine Rolle längst zu den prägenden Figuren der Serie zählt, bleibt sein Privatleben ein Rätsel. Jetzt gibt der Schauspieler seltene Einblicke - und sorgt mit einer Aussage für Spekulationen.

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Rätsel um sein Liebesleben Ist Max Müller vergeben oder nicht? Genau diese Frage beschäftigt die Fans des Schauspielers schon seit Jahren. Als Michi Mohr in "Die Rosenheim-Cops" ist er vielen vertraut, privat jedoch ein Rätsel. Kaum Interviews, keine Social-Media-Präsenz, keine öffentlichen Auftritte mit möglicher Begleitung - Max Müller gibt so gut wie nichts über sein Liebesleben preis - bis jetzt!

Eine Bemerkung lässt aufhorchen Umso überraschender ist nun eine seltene persönliche Aussage. In einem Interview mit "Schöne Freizeit" verriet er, was ihn im Alltag glücklich macht. Neben Musik, Freundschaften und kleinen Momenten fiel vor allem ein Detail auf:

Vieles macht mich glücklich, zum Beispiel [...] meinen Schatz umarmen. Max Müller

Hat der Schauspieler etwa doch jemanden an seiner Seite? Offiziell bestätigt ist das nicht. Auch wer damit gemeint sein könnte, bleibt offen - und genau das befeuert die Spekulationen.

Bewusst zurückhaltend statt öffentlich privat Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Stars setzt Max Müller bewusst auf Distanz zur Öffentlichkeit. Einen Instagram-Account gibt es nicht, private Einblicke sind rar. Daher äußert sich der Schauspieler zu Themen wie Beziehungen grundsätzlich nicht. Bekannt ist lediglich aus einem Interview mit der "Abendzeitung München" vom Dezember 2024, dass Max Müller keine Kinder hat.

TV-Romanze und Realität Auf den Bildschirmen wirkte es zeitweise deutlich romantischer: Gemeinsam mit Marisa Burger spielte Müller in "Die Rosenheim-Cops" über mehrere Episoden hinweg ein Liebespaar. Die Dynamik kam beim Publikum gut an und ließ einige Fans hoffen, dass auch hinter den Kulissen mehr entstehen könnte. Doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht: Die Beziehung blieb rein fiktiv.