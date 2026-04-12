Beziehungsstatus geklärt
Ist Max Müller aus "Die Rosenheim Cops" solo oder vergeben?
Aktualisiert:von Johanna Grauthoff
Seit über 20 Jahren begeistert Max Müller in "Die Rosenheim-Cops". Doch während seine Rolle längst zu den prägenden Figuren der Serie zählt, bleibt sein Privatleben ein Rätsel. Jetzt gibt der Schauspieler seltene Einblicke - und sorgt mit einer Aussage für Spekulationen.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
Rätsel um sein Liebesleben
Ist Max Müller vergeben oder nicht? Genau diese Frage beschäftigt die Fans des Schauspielers schon seit Jahren. Als Michi Mohr in "Die Rosenheim-Cops" ist er vielen vertraut, privat jedoch ein Rätsel.
Kaum Interviews, keine Social-Media-Präsenz, keine öffentlichen Auftritte mit möglicher Begleitung - Max Müller gibt so gut wie nichts über sein Liebesleben preis - bis jetzt!
Eine Bemerkung lässt aufhorchen
Umso überraschender ist nun eine seltene persönliche Aussage. In einem Interview mit "Schöne Freizeit" verriet er, was ihn im Alltag glücklich macht. Neben Musik, Freundschaften und kleinen Momenten fiel vor allem ein Detail auf:
Vieles macht mich glücklich, zum Beispiel [...] meinen Schatz umarmen.
Hat der Schauspieler etwa doch jemanden an seiner Seite? Offiziell bestätigt ist das nicht. Auch wer damit gemeint sein könnte, bleibt offen - und genau das befeuert die Spekulationen.
Bewusst zurückhaltend statt öffentlich privat
Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Stars setzt Max Müller bewusst auf Distanz zur Öffentlichkeit. Einen Instagram-Account gibt es nicht, private Einblicke sind rar.
Daher äußert sich der Schauspieler zu Themen wie Beziehungen grundsätzlich nicht. Bekannt ist lediglich aus einem Interview mit der "Abendzeitung München" vom Dezember 2024, dass Max Müller keine Kinder hat.
TV-Romanze und Realität
Auf den Bildschirmen wirkte es zeitweise deutlich romantischer: Gemeinsam mit Marisa Burger spielte Müller in "Die Rosenheim-Cops" über mehrere Episoden hinweg ein Liebespaar.
Die Dynamik kam beim Publikum gut an und ließ einige Fans hoffen, dass auch hinter den Kulissen mehr entstehen könnte. Doch diese Erwartungen erfüllten sich nicht: Die Beziehung blieb rein fiktiv.
Das ist über sein Privatleben bekannt
Der Schauspieler stammt ursprünglich aus Österreich und wuchs in Kärnten auf, wo er bis heute verwurzelt ist. Besonders eng ist das Verhältnis zu seiner Mutter, das er selbst als sehr herzlich beschreibt. Eine besondere Verbindung - nicht zuletzt, weil beide am selben Tag Geburtstag haben.
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