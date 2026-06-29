Schocker im Podcast Karin Thaler: So begann die Karriere des "Rosenheim-Cops"-Stars mit einem Traum von Senta Berger Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. :newstime Die emotionalsten Abschiede der Rosenheim-Cops Videoclip • 01:13 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Seit 2002 gehört Karin Thaler zu den Stars der "Rosenheim-Cops". Doch ihre Karriere begann ungewöhnlich: Nicht Schauspielschule oder Castings verhalfen Karin Thaler zum Einstieg ins TV-Geschäft, sondern Senta Berger. Und das alles begann mit einem Traum ...

"Die Rosenheim-Cops" siehst du täglich um 16:10 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn

Karin Thalers Einstieg in die Schauspielerei verlief alles andere als gewöhnlich. Im Kultur-Podcast "Abendkasse" erzählt der "Rosenheim-Cops"-Star laut "Focus Online", dass ausgerechnet ein Traum von Schauspielerin Senta Berger den entscheidenden Impuls für ihre spätere Karriere gab.

Mit einem Traum fing alles an „Ich habe von Senta Berger geträumt und ihr daraufhin einen Brief geschrieben, so begann meine Karriere”, berichtet Thaler demnach im Podcast. Zuvor hatte sie nach eigenen Angaben bereits 172 Briefe an Film- und Plattenfirmen in ganz Deutschland verschickt. Einen klassischen Weg über Schauspielschule oder Castings schlug sie nicht ein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Einer ihrer Briefe landete versehentlich in einem Synchronstudio in Grünwald. Auf dem Weg dorthin fiel ihr an einer Haltestelle eine Frau auf, die ihr bekannt vorkam. Später erfuhr sie im Studio, dass es sich tatsächlich um Senta Berger gehandelt hatte, die in der Nähe wohnte. Monate danach schrieb Thaler ihr – inspiriert von einem Traum – einen Brief, der schließlich den Beginn ihrer Laufbahn markierte.

Du liebst Serien, die ans Herz gehen? "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn streamen

Thaler spricht über Spielsucht ihrer Mutter Im Podcast spricht die Schauspielerin jedoch nicht nur über ihren beruflichen Werdegang. Sie stellt auch ihr Buch "Stark, weil ich stark sein musste: Die Doppelrolle meines Lebens" vor und schildert darin ihre schwierige Familiengeschichte. Offen berichtet Thaler über die Spielsucht ihrer Mutter, die Belastungen des Zusammenlebens und ihre Erfahrungen mit Co-Abhängigkeit. Nach eigenen Angaben beglich sie über Jahre hinweg die Schulden ihrer Mutter. Mit ihrer Geschichte möchte sie Menschen in ähnlichen Situationen nun helfen.