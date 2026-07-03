Neustart "Schön, sich neu kennenzulernen": Darum war Marisa Burgers Ausstieg bei "Rosenheim-Cops" richtig Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Marisa Burger startet nach ihrem Weggang von den "Rosenheim-Cops" mit Theater und Lesereisen in einen neuen Lebensabschnitt. Bild: picture alliance / dpa

Millionen Zuschauer:innen kannten sie als quirlige "Rosenheim Cops"-Sekretärin Miriam Stockl. Jetzt spricht Marisa Burger offen darüber, warum der Ausstieg bei der Serie genau die richtige Entscheidung für sie war.

25 Jahre lang gehörte Marisa Burger als Miriam Stockl fest zu den "Rosenheim-Cops". Mit ihrem Abtritt endete für viele Fans eine Ära. Für die Schauspielerin selbst begann dagegen ein spannendes neues Kapitel - eines, das sie ganz bewusst aufgeschlagen hat.

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Theater statt Serienalltag Heute bestimmen nicht mehr feste Drehtage ihren Kalender. Stattdessen steht Marisa Burger wieder regelmäßig auf der Theaterbühne und reist mit ihrem Buch durchs Land. Die neue Freiheit genießt sie sichtlich. "Ich bin gerade hauptsächlich am Theater. Mit meinem Buch bin ich auch noch auf Lesereise zusammen mit meinem Musiker", erzählt sie bei einer Filmfestparty von Bavaria Studios & Bavaria Fiction. Sie ergänzt:

Das hat mir jetzt sehr, sehr großen Spaß gemacht und es geht auch nächstes Jahr weiter. Marisa Burger

Der Wechsel zurück auf die Bühne sei zunächst ungewohnt gewesen. Nach so vielen Jahren in einer täglichen Serienproduktion habe sie ihre Arbeitsweise erst wieder neu finden müssen. Man müsse umdenken, erklärt sie: "Wenn man so lange in Serien-Strukturen ist, merkt man, wie das ist, mal wieder ein bisschen freier zu arbeiten." Für die Schauspielerin bedeutete der Wechsel deshalb weit mehr als nur einen neuen Arbeitsplatz. Er habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich auch persönlich weiterzuentwickeln

Aber es ist auch schön, sich wieder neu kennenzulernen und sein Leben auch neu zu gestalten. Marisa Burger

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Raus aus der Komfortzone Den Schritt weg von ihrer langjährigen Erfolgsrolle sieht die 52-Jährige heute als wichtige Entscheidung. Sie wollte sich noch einmal selbst herausfordern und neue Erfahrungen sammeln. "Man muss die Komfortzone manchmal verlassen, um zu wissen, wer man ist, was man noch kann und was man gerne möchte", erklärt sie auf dem Filmfest. Mit ihrem Aus bei den "Rosenheim-Cops" verabschiedete sich Marisa Burger nach der Jubiläumsstaffel 2025 auf eigenen Wunsch aus der Serie. Nach 25 Jahren als Miriam Stockl war für sie der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Ziele zu setzen.

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Miriam Stockl bleibt für immer ein Teil ihres Lebens Auch wenn heute andere Projekte im Mittelpunkt stehen, blickt die Schauspielerin voller Dankbarkeit auf ihre Zeit bei den "Rosenheim-Cops" zurück.

25 Jahre 'Rosenheim-Cops' - es war wirklich ein großer Spaß und es war ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Marisa Burger

Gleichzeitig freue sie sich darauf, noch einmal Neues zu entdecken. Sie habe aktuell die Kraft und die Freude, diesen Weg zu gehen.

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Das Band zu den Kollegen ist geblieben Der Abschied bedeutete keineswegs das Ende der Freundschaften. Noch immer pflegt Marisa Burger engen Kontakt zu vielen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Besonders das Wiedersehen mit Dieter Fischer bei einer Filmfestparty habe sie sehr gefreut. Auch ihre bekannteste Rolle wird sie wohl noch lange begleiten - und genau das stört sie überhaupt nicht.

Du kannst ja nicht nach 25 Jahren, in denen man eine Figur geprägt hat, einfach aufhören und sagen, da gibt's jetzt einen Cut und keiner interessiert sich mehr dafür. Marisa Burger