Rückkehr Überraschendes Wiedersehen: Dieser "Rosenheim-Cops"-Star plaudert spannendes Comeback aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Bei den "Rosenheim-Cops" bekommt Baran Hêvî alias Kommissar Kaya (rechts im Bild) bald wieder Unterstützung von einem bekannten Gesicht. Bild: ZDF/Linda Gschwentner

Ab Herbst läuft die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Jetzt enthüllte einer der Protagonisten der Krimi-Serie, dass es zu einer spannenden Reunion kommt: Zwei Ermittler gehen wieder gemeinsam auf Verbrecherjagd.

Heimkehr ins Revier Noch müssen sich die Fans der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" ein bisschen gedulden. Die Jubiläumsstaffel des beliebten Krimi-Formats ist aktuell im Dreh. Ab Herbst laufen dienstags um 19:25 Uhr neue Folgen. Schon seit Längerem steht fest, dass die Zuschauer:innen bald auf eine echte Ikone der Serie verzichten müssen: Polizeisekretärin Miriam Stockl, gespielt von Marisa Burger (52). Dafür kehrt eine andere beliebte Figur zurück! Baran Hêvî (38) verkündete auf seinem Instagram-Kanal: Michaela Weingartner alias Kommissarin Julia Beck ist wieder mit dabei.

Kilian Kaya und Julia Beck treten wieder als Ermittlerteam auf Auf einem gemeinsamen Foto zeigen sich Baran Hêvî und Michaela Weingartner vorfreudig und entschlossen. "Wir als Kommissarin Julia Beck und Kommissar Kilian Kaya freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir in der kommenden Staffel in zwei Folgen gemeinsam für sie Rosenheim-Cops ermitteln werden", schreibt der Schauspieler dazu. Weingärtner, eine gebürtige Chiemgauerin, hatte Mitte Dezember 2023 ihren Einstand bei "Die Rosenheim-Cops" gefeiert. Damals verschwand sie allerdings kurz darauf schon wieder von der Bildfläche. In der Serie ist sie auf Fortbildung. Der private Grund: eine Schwangerschaft. "Michaela Weingartner ist Mutter eines Kindes geworden - aus diesem Grund pausiert sie bei den Cops", zitierte dazu im Frühjahr 2024 die Münchner "Abendzeitung" eine Sendersprecherin. Kriminalkommissar Kilian Kaya ging erstmals in Staffel 20 bei "Die Rosenheim-Cops" auf Verbrecherjagd. Er vertrat damals Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer). Seit der 22. Staffel gehört er zur Stammbesetzung. Das könnte "Rosenheim-Cops"-Fans auch gefallen: Drehorte der "Rosenheim-Cops": Hier wird die ZDF-Serie produziert "Rosenheim‑Cops": Kommt Sarah Thonig als neue Sekretärin nach dem Aus von Marisa Burger? Bastian Schweinsteiger bekommt Angebot von "Rosenheim-Cops"-Star: "Immer offen für dich"