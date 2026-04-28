Umbruch bei ZDF-Krimi Serien-Aus bei den "Rosenheim-Cops": Diese Fan-Lieblinge gehen Aktualisiert: Vor 13 Minuten von Edwin B. Erst verließ Marisa Burger (l.) den Cast der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops“, nun folgen zwei weitere Stars. Bild: IMAGO / CHROMORANGE, ZDF / Christian A. Rieger, ZDF / Bojan Ritan

Die Fans der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" müssen jetzt ganz stark sein: In der kommenden 26. Staffel bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Neben dem schmerzlichen Abschied von Urgestein Marisa Burger müssen wir uns von zwei weiteren bekannten Gesichtern trennen.

"Rosenheim-Cops": Gleich zwei Stars verlassen die Serie Das ZDF dreht aktuell 24 neue Folgen für die 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Mit Christian K. Schaeffer scheidet einer der langjährigen Publikums-Favoriten aus der Krimi-Serie aus. Zwei Jahrzehnte lang verkörperte er den Wirt Ignaz "Jo" Casper, dessen Lokal "Times Square" als fester Treffpunkt der Polizist:innen galt. Auch die Figur Hilde Stadler, Ehefrau von Kriminalhauptkommissar Anton Stadler, ist nicht mehr dabei. Schauspielerin Isabel Mergl, die die Rolle verkörpert, verlässt ebenfalls "Die Rosenheim‑Cops".

Frischer Wind: Maya Haddad eröffnet eine neue Bar Fans der Serie "In aller Freundschaft" kennen sie vielleicht aus ihrem Gastauftritt als Jessica Herrmann: Maya Haddad. Sie stößt nun neu zum Cast und übernimmt die Rolle der Yasmin Rabe, die in der Serie die Tagesbar "Das Rosi" eröffnet. Wie bereits bekannt ist, verlässt auch Marisa Burger die Serie. Über Jahre hinweg prägte sie als Sekretärin Miriam Stockl das Präsidium der "Rosenheim-Cops". Das ZDF zeigt die letzten Folgen mit ihr im Herbst. Anschließend kommt es zu einer Veränderung im Präsidium: Christin Lange, bislang am Empfang des Präsidiums zu sehen, rückt in Miriams Büro nach. Die Rolle wird von Sarah Thonig gespielt, die unter anderem aus der Serie "Hotel 13" bekannt ist.