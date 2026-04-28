Umbruch bei ZDF-Krimi
Serien-Aus bei den "Rosenheim-Cops": Diese Fan-Lieblinge gehen
Aktualisiert:von Edwin B.
Die Fans der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" müssen jetzt ganz stark sein: In der kommenden 26. Staffel bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Neben dem schmerzlichen Abschied von Urgestein Marisa Burger müssen wir uns von zwei weiteren bekannten Gesichtern trennen.
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"Rosenheim-Cops": Gleich zwei Stars verlassen die Serie
Das ZDF dreht aktuell 24 neue Folgen für die 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Mit Christian K. Schaeffer scheidet einer der langjährigen Publikums-Favoriten aus der Krimi-Serie aus. Zwei Jahrzehnte lang verkörperte er den Wirt Ignaz "Jo" Casper, dessen Lokal "Times Square" als fester Treffpunkt der Polizist:innen galt.
Auch die Figur Hilde Stadler, Ehefrau von Kriminalhauptkommissar Anton Stadler, ist nicht mehr dabei. Schauspielerin Isabel Mergl, die die Rolle verkörpert, verlässt ebenfalls "Die Rosenheim‑Cops".
Frischer Wind: Maya Haddad eröffnet eine neue Bar
Fans der Serie "In aller Freundschaft" kennen sie vielleicht aus ihrem Gastauftritt als Jessica Herrmann: Maya Haddad. Sie stößt nun neu zum Cast und übernimmt die Rolle der Yasmin Rabe, die in der Serie die Tagesbar "Das Rosi" eröffnet.
Wie bereits bekannt ist, verlässt auch Marisa Burger die Serie. Über Jahre hinweg prägte sie als Sekretärin Miriam Stockl das Präsidium der "Rosenheim-Cops". Das ZDF zeigt die letzten Folgen mit ihr im Herbst.
Anschließend kommt es zu einer Veränderung im Präsidium: Christin Lange, bislang am Empfang des Präsidiums zu sehen, rückt in Miriams Büro nach. Die Rolle wird von Sarah Thonig gespielt, die unter anderem aus der Serie "Hotel 13" bekannt ist.
Spannende Fälle: Das erwartet Fans in der 26. Staffel
Ein Spa, eine Ägypten-Ausstellung und die Rennpferd-Szene: Die 26. Staffel hat es in sich! Neben neuen Geschichten dürfen sich die Zuschauer:innen auf zahlreiche Star-Gastauftritte sowie auf bekannte Gesichter wie Katharina Plank, Jürgen Tonkel, Oliver Bürgin, Eva Wittenzellner, Cornelia von Fürstenberg, Gerhard Wittmann, Juliette Greco und Lukas Brandl freuen.
Die neuen Folgen werden voraussichtlich ab Herbst ausgestrahlt. Und sobald sie auf Sendung gehen, kannst du sie wie gewohnt kostenlos im Livestream auf Joyn sehen.
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