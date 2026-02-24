Detail für Serienkenner Verstecktes Easter Egg in neuer "Rosenheim-Cops"-Folge: Das fällt nur echten Fans auf Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Die Episode "Ein unbequemer Nachbar" hält für aufmerksame Zuseher eine kleine Überraschung bereit. Bild: ZDF und Markus Sapper

Seit 25 Staffeln begleiten treue Fans die beliebte ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" - und wer aufmerksam zuschaut, wird immer wieder belohnt. Auch in der neuesten Folge steckt mehr, als auf den ersten Blick scheint.

"Ein unbequemer Nachbar": Spannende Ermittlungen und überraschende Wendungen Bei einem vermeintlichen Routineeinsatz macht Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) eine schockierende Entdeckung: Wolfgang Streser liegt erstochen in seinem Haus. Hauptkommissarin Julia Beck übernimmt die Ermittlungen und steht schnell vor einem schwierigen Rätsel. Fast jeder Nachbar scheint ein Motiv zu haben - vom Streit um eine private Musikschule bis zum Konflikt um ein umstrittenes Gartenhaus. Während Hauptkommissarin Julia Beck (Michaela Weingartner) und ihr Team fieberhaft versuchen, den Täter zu finden, bahnt sich ein völlig anderes Problem an: Das wertvolle Gemälde "Ohne Titel IV" von Edgar Leininger wurde beschädigt, und ein Restaurator ist zunächst nicht aufzutreiben. Als endlich jemand zur Stelle ist, eskaliert die Situation erneut und sorgt für unerwartetes Chaos. "Die Rosenheim-Cops - Ein unbequemer Nachbar" siehst du am 24. Februar um 19:25 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.

Neues Duo, altes Geheimnis: Diese Folge von "Die Rosenheim-Cops" überrascht Der Mordfall um Wolfgang Streser bestimmt in der neuen Folge die Hauptstory, allerdings entfaltet sich gleichzeitig ein überraschender Nebenstrang, der auf die langjährige Seriengeschichte verweist. In der neuen Folge "Ein unbequemer Nachbar" wird Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) durch einen kleinen Tintenfleck auf einem Gemälde auf eine ungewöhnliche Spur aufmerksam. Ihre Suche nach einem Restaurator wirkt zunächst nebensächlich, doch genau hier steckt ein cleverer Hinweis auf die Folge "Eine künstlerische Sensation" von 2020, in der Anton Stadler und Eva Winter den Mord an Maler und Restaurator Peter Schönherr aufklärten. Solche Easter Eggs werden gerne genutzt um treue Zuschauer:innen zu belohnen und verbinden außerdem die lange Geschichte der Serie auf charmante Weise immer wieder auch mit aktuellen Fällen - auch wenn sie die Handlung nicht vorantreiben.