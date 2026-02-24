Detail für Serienkenner
Verstecktes Easter Egg in neuer "Rosenheim-Cops"-Folge: Das fällt nur echten Fans auf
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Seit 25 Staffeln begleiten treue Fans die beliebte ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" - und wer aufmerksam zuschaut, wird immer wieder belohnt. Auch in der neuesten Folge steckt mehr, als auf den ersten Blick scheint.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
"Ein unbequemer Nachbar": Spannende Ermittlungen und überraschende Wendungen
Bei einem vermeintlichen Routineeinsatz macht Polizeidirektor Gert Achtziger (Alexander Duda) eine schockierende Entdeckung: Wolfgang Streser liegt erstochen in seinem Haus. Hauptkommissarin Julia Beck übernimmt die Ermittlungen und steht schnell vor einem schwierigen Rätsel. Fast jeder Nachbar scheint ein Motiv zu haben - vom Streit um eine private Musikschule bis zum Konflikt um ein umstrittenes Gartenhaus.
Während Hauptkommissarin Julia Beck (Michaela Weingartner) und ihr Team fieberhaft versuchen, den Täter zu finden, bahnt sich ein völlig anderes Problem an: Das wertvolle Gemälde "Ohne Titel IV" von Edgar Leininger wurde beschädigt, und ein Restaurator ist zunächst nicht aufzutreiben. Als endlich jemand zur Stelle ist, eskaliert die Situation erneut und sorgt für unerwartetes Chaos.
"Die Rosenheim-Cops - Ein unbequemer Nachbar" siehst du am 24. Februar um 19:25 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn.
Neues Duo, altes Geheimnis: Diese Folge von "Die Rosenheim-Cops" überrascht
Der Mordfall um Wolfgang Streser bestimmt in der neuen Folge die Hauptstory, allerdings entfaltet sich gleichzeitig ein überraschender Nebenstrang, der auf die langjährige Seriengeschichte verweist.
In der neuen Folge "Ein unbequemer Nachbar" wird Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) durch einen kleinen Tintenfleck auf einem Gemälde auf eine ungewöhnliche Spur aufmerksam. Ihre Suche nach einem Restaurator wirkt zunächst nebensächlich, doch genau hier steckt ein cleverer Hinweis auf die Folge "Eine künstlerische Sensation" von 2020, in der Anton Stadler und Eva Winter den Mord an Maler und Restaurator Peter Schönherr aufklärten.
Solche Easter Eggs werden gerne genutzt um treue Zuschauer:innen zu belohnen und verbinden außerdem die lange Geschichte der Serie auf charmante Weise immer wieder auch mit aktuellen Fällen - auch wenn sie die Handlung nicht vorantreiben.
"Die Rosenheim-Cops": Spannende Entwicklungen in der 25. Staffel
Doch die Episode bringt nicht nur ein Easter Egg für Fans, sondern auch frischen Wind nach Rosenheim. Denn Hauptkommissarin Julia Beck ermittelt zum ersten Mal gemeinsam mit Kilian Kaya (Baran Hêvî), der für den verhinderten Anton Stadler (Dieter Fischer) einspringt. So treffen zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinander: Denn ihr analytisches Vorgehen steht im Kontrast zu seiner direkten, manchmal impulsiven Art. Eine Mischung, die für eine spannende Dynamik im Team sorgt.
Und während das Ermittler-Duo neuen Schwung bringt, steht die Staffel zugleich im Zeichen eines emotionalen Abschieds: Publikums-Liebling Marisa Burger wird die Serie zum Ende der 25. Staffel verlassen. Mit ihrem trockenen Humor und den legendären Sprüchen hat sie das Rosenheimer Revier seit dem Serienstart 2002 geprägt und wird von Fans wie auch von Kolleg:innen gleichermaßen geschätzt. Mit Abschluss der Staffel hat sie in knapp 600 Episoden mitgespielt. Die letzte Folge mit ihr wird voraussichtlich am 10. März ausgestrahlt werden.
Doch gerade solche Veränderungen zeigen, warum "Die Rosenheim-Cops" auch nach über zwei Jahrzehnten immer noch zu den beliebtesten Krimi-Formaten im deutschen Fernsehen zählt: Die Serie bleibt spannend, überraschend und voller Charaktere, die das Herz des Publikums gewinnen.
Mehr entdecken
Teamwork vor und hinter der Kamera
"Rosenheim-Cops"-Star Alexander Duda: Auch seine Ehefrau ist Teil der ZDF-Serie
Was für ein Duo!
"Rosenheim-Cops": Die ZDF-Serie überrascht mit einem neuen Team
ZDF-Vorabendserie
Diese Stars haben "Die Rosenheim-Cops" bereits verlassen
Emotionaler Abschied von der Serie
"Rosenheim-Cops"-Dreh: Warum ein Double Marisa Burger ersetzen musste
Zum #flashbackfriday
"Rosenheim-Cops"-Star erinnert sich an ihre Anfänge und einen verstorbenen Kollegen
Seit Jahrzehnten ein Paar
30 Jahre ein Paar: Das Liebes-Geheimnis von Karin Thaler und Milos Malesevic
Seit 30 Jahren zusammen
Karin Thaler und Milos Malesevic: Das Geheimnis hinter ihrer Liebe
Abschied von Fan-Liebling
Frau Stockl: Könnte so ihr "Rosenheim-Cops"-Aus ablaufen?
ZDF-Kultserie feiert Jubiläum
Rund 24 Jahre danach: Was wurde aus dem "Rosenheim-Cops"-Cast?