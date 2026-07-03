Vor 29 Jahren Nächste "Simpsons"-Vorhersage: Wurde hier das Finale der WM 2026 verraten? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nicola Schiller Weiß Homer Simpson schon seit 1997, wer dieses Jahr Fußball-Weltmeister wird? Bild: MdMosahid_stock.adobe.com; Condro; IMAGO / Capital Pictures

"Die Simpsons" und ihre legendären Vorhersagen: Diesmal soll eine fast 30 Jahre alte Episode das WM-Finale 2026 verraten haben.

Von politischen Ereignissen bis hin zu Natur-Katastrophen: Immer wieder werden den "Simpsons" prophetische Fähigkeiten nachgesagt. Mit welchen Vorhersagen die "Simpsons" bereits Recht hatten, erfährst du hier. Doch statt politischer Wahlen oder technischen Erfindungen geht es in der aktuell heiß-diskutierten Theorie um ein sportliches Großereignis. Vergiss Krake Paul und andere tierische Wahrsager, "Die Simpsons" wissen, wer dieses Jahr im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft steht!

Die aktuelle WM-Theorie 2014 sagte der gelbe Cartoon Deutschland als Fußball-Weltmeister voraus. Und auch über die diesjährige WM soll es bereits eine "Simpsons"-Vorhersage geben. Dabei ist die entsprechende Folge schon um einiges älter: In "The Cartridge Family", einer Episode aus Staffel neun (1997) wird für ein Fußballspiel geworben, das "ein für allemal entscheiden soll, welche Nation die beste der Welt ist". Zu sehen sind außerdem die Flaggen von Mexiko und Portugal.

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Wie realistisch ist die "Simpsons"-Vorhersage? Noch (Stand 3. Juli) haben beide Mannschaften weiterhin die Chance, Weltmeister zu werden. Zuletzt gewann Mexiko mit 2:0 gegen Ecuador und Portugal warf mit 2:1 Kroatien aus dem Rennen. Im Achtelfinale am 6. Juli muss Mexiko dann gegen England und Portugal gegen Spanien ran. Laut Turnierbaum könnten die beiden Mannschaften tatsächlich frühestens im Finale aufeinander treffen. Ob die gelbe Cartoon-Familie wirklich in die Zukunft blicken kann oder ob es sich um einen (weiteren) glücklichen Zufall handelt, bleibt abzuwarten. So oder so wird das WM-Finale spannend, auch ohne deutsche Beteiligung.

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