Emotionale Reaktion "War alles nichts": "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann lässt nach WM-Debakel seinem Frust freien Lauf Aktualisiert: Vor 58 Minuten von Nicola Schiller Boschi (l.) rechnet mit der Nationalelf ab. Bild: SAT.1/Christoph Köstlin; picture alliance / Kirchner-Media | Bahho Kara; Liubov_stock.adobe.com

Nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist auch Daniel Boschmann sauer. Der Moderator ließ in einem Instagram-Reel seinem Frust freien Lauf.

Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr sowie samstags und sonntags ab 9 Uhr "SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Livestream auf Joyn

Viele Fußballfans haben letzte Nacht warscheinlich wenig Schlaf bekommen. Enttäuschung, Wut und vor allem Müdigkeit prägen den Arbeitstag nach dem WM-Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft. Auch bei "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator und Fußball-Fan Daniel Boschmann ist das nicht anders. Wie so viele andere hat er sich die Nacht "um die Ohren geschlagen" und sitzt jetzt ohne Schlaf im Berliner Studio. Und genau da lässt er seinen Frust in einem Social-Media-Video ab. Auch in seinem Podcast "Zahltag" war die WM schon Thema: SAT.1-Moderator Daniel Boschmann schimpft über die deutsche Nationalelf: "Peinlich war das".

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Irgendwie war das alles nichts" "Zum dritten Mal in Folge nicht mal ins Achtelfinale. [...] Zum allerersten Mal in der WM-Geschichte ein Elfmeterschießen verloren … gegen die Nummer 34 der Welt!". Die Enttäuschung über diese historische Niederlage sitzt tief. Boschi wird noch deutlicher: "Jetzt können wir nicht mal mehr Elfmeterschießen. Irgendwie war das alles nichts." Und weiter: "Ich bin richtig enttäuscht, meine Güte. Ich habe auf mehr gehofft, mir mehr gewünscht." In der Caption fügt er noch hinzu: "So oder so, da müssen wir ehrlich sein: Zur Weltenspitze gehören wir im Männerfußball aktuell auf keinen Fall". Auch wenn es "nur" Fußball und keine "Staatskrise" ist, wie Boschi sagt, hätte er sich nach einem positiveren Ausgang gesehnt:

Ich glaube, dass wir eine gute Botschaft in diesem Land gebraucht hätten. Daniel Boschmann über das WM-Aus

Mit diesem ehrlichen Statement spricht Boschi wohl vielen aus der Seele. Wem er bei der WM jetzt die Daumen drückt, hat der Moderator noch nicht verraten. Aber als echter Fußball-Fan wird das Turnier wohl für ihn auch ohne Deutschland weitergehen. Und wer weiß, vielleicht sieht die (Fußball)-Welt nach einem großen Kaffee und einer Runde Schlaf auch schon wieder anders aus.